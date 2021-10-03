69 bin aday kayıt yaptırmadı: Üniversitelerde boş kontenjan sayısı 224 bin

Üniversite yerleştirmelerinde kayıt yaptırmaktan vazgeçenin yerine aday bulunamadı.

Boş kontenjan sayısı toplam 224 bin oldu. Ek yerleştirme sonrasında boş kontenjan sayısı toplam 224 bin 31 oldu. Merkezi yerleştirmede oluşan 264 bin kontenjana 40 bin aday bulunabildi. Bu durumda bir programa yerleşip de kaydolmaktan vazgeçen 69 bin adayın boşluğu doldurulamadı. Milliyet’in haberine göre, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite-lerde 126 bin 354 lisans, 97 bin 677 ön lisans olmak üzere toplam 224 bin 31 kontenjan boş kaldı. Kayıt yaptırmayanlarla birlikte sayı daha da artacak. 68 bin 932 adayın yerleştiği halde kayıt yaptırmaktan vazgeçtiği üniversite yerleştirme maratonunda, birinci ek yerleştirme sonunda boş kontenjanları sadece 40 bin 205 aday tercih etti.

Dolmayan kontenjanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı tablolara göre birçok gözde üniversitede boş kontenjanlar bulunuyor. Meselâ lisans programlarında Anadolu Üniversitesi’nde 11 bin 140; İstanbul Üniversitesi’nde 3 bin 308, Ankara Üniversitesi’nde 1250; Akdeniz Üniversitesi’nde 413, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 324, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 247, Ege Üniversitesi’nde 245, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da 167, Hacettepe Üniversitesi’nde 110, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 31, Boğaziçi Üniversitesi’nde 29 kontenjan var. Tercihlerde üst sıralarda yer alan tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik gibi programların birinci ek yerleştirmede de dolmadığı görülüyor.