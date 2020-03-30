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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

AÜ'den açıköğretim sınavları hakkında açıklama

30 Mart 2020, Pazartesi 15:30
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Açıköğretim Sistemi'nde eğitimlerin devam ettiğini hatırlatarak, evinde, iş yerinde olan tüm açıköğretim öğrencilerinin "Evde kal" sloganıyla eğitimden bağını kopartmadan bilgi akışını sürdürdüğünü söyledi.

1 milyondan fazla öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nde 18-19 Nisan'da yapılacak sınavlarının durumunun merak edildiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 3 haftalık bir süreç var. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ki en üst makam Cumhurbaşkanlığı ile diğer birimlerin aldığı kararlar çerçevesinde insanları bir araya getirmeme konusunda hemfikir kaldık. İlgili kurumlarımız ve Senato kararımızla Açıköğretim Sistemi'nin devam ettirilmesi ve yetki alarak bu erteleme yapılacaksa ertelemenin, değilse başka başka bir çözüm yolu varsa bunu aramanın yollarına gittik. Bu doğrultuda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır."

Prof. Dr. Çomaklı, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Açıköğretim Sistemi'ndeki fakülteler, Test Araştırma Birimi, Öğrenim Teknolojileri Araştırma, Geliştirme Birimi gibi birimlerin yetkilileriyle toplantı yaparak sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıkları değerlendirdiklerini ve öğretim süreçlerinin aksamaması bakımından büyük bir sorumluluk alınarak ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verildiğini vurguladı.

Kişiye özel sınav

Alınan kararda sınav süreçlerinde öğrencilerin bir arada bulunmalarının meydana getireceği salgın riski başta olmak üzere sınavların ertelenmesi durumda mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim sürecinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzlukların da göz önünde bulundurulduğunu anlatan Rektör Çomaklı, şöyle devam etti:

"Bu kararla 1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınav uygulamasın yönelik bütün hazırlıklar tamamlanmış ve ayrıca Açıköğretim Sistemi'nin çok farklı sosyo demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği gözetilerek kapsamlı, detaylı çalışmalar yürütülmüştür. Bahar dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Açıköğretim sınavları ilk defa internet ortamında kişiye özel olarak gerçekleştirilecektir. Sınava katılan her öğrenci eş değer farklı sorularla karşılaşacaktır. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi internete erişim sağlayabilen her türlü materyalin kullanılmasına dönük testler de gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler istedikleri gün ve saatte bulundukları yerden sınav sistemine internet erişimi üzerinden giriş yapabilecektir."

Refakatli 2 bin 623 öğrenci için de hazırlık yapıldı

Prof. Dr. Çomaklı, Açıköğretim Sistemi'nde 2 bin 623 refakatli (dezavantajlı, engelli) öğrenci olduğuna değinerek, onların da sınavlara dahil olabileceğini ve bu konuda hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı.

Yurt dışı programlarındaki öğrencilerin de sınav takvimi değişmeden ara sınavları için aynı olanakların sağlanacağını dile getiren Çomaklı, "Sınav süresince başta sağlık personelimiz olmak üzere zorunlu sebeplerle görevi başında olan kamu personeli öğrencilerimiz için alternatif çözümler sunabilmek amacıyla tüm çalışmalarımız bitirildi." diye konuştu.

Rektör Çomaklı, öğrencilerin resmi kanallardan yapılan açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar etmemesini istedi.

 

AA

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