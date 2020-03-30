Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi. AA

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