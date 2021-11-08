Bediüzzaman Vakfı’nda yeni ders salonu açıldı

Bediüzzaman Said Nursî’nin ayrı bir önem verdiği Urfa’nın Karaköprü bölgesinde inşa edilen Bediüzzaman Apartmanı, mescid ve sohbet salonları ile hizmet vermeye devam ediyor.

Öğrenciler için barınma hizmeti de veren Bediüzzaman Vakfı Türkiye’de 1992 yılında Bediüzzaman adına kurulan ilk vakıf olma özelliğini taşıyor. Her ay geleneksel yapılan kahvaltılı okuma programı Pazar günü sabah namazından sonra başladı. Vakıf merkezinde yeni hizmet salonunda yapılan okuma programına Yeni Asya Şanlıurfa okuyucuları büyük ilgi gösterdi. Vakfın bu hizmet salonu okuma programları için özellikle tasarlandı. Şanlıurfa - Yeni Asya

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