Bilimsel verilerle desteklenmeden okullar açılmamalı

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koranavirüsü salgını nedeniyle okulların 30 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam etmesi kararını açıklamasının ardından 1 Haziran’ı işaret etti ve sürecin beklendiği gibi gitmesi halinde okulların açılacağını söyledi.

Gazeteduvar’ın haberinde, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’a göre, salgın riskinin ortadan kalktığına dönük bilim insanları tarafından net bir tutum alınmadan, salgının geçtiği bilimsel verilerle desteklemeden okulları açmak da sınavları yapmak da büyük risk taşıyor. Salgın sürecinde lise ve üniversite giriş sınavlarına ilişkin belirsizliklere de değinen Aydoğan, “Salgın tehlikesinin geçtiği bilimsel verilerle desteklenmeden kesinlikle sınavlar yapılmamalı. Öncelikli olan öğrencilerimizin, bilim emekçilerinin ve tüm yurttaşlarımızın sağlığı. Ancak bilim insanlarının açıklamaları doğrultusunda salgın tehlikesinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte sınavların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşamsal, telafisi olmayacak sonuçlara yol açma riski hala çok fazla. Bu çok büyük bir haksızlık yaratacaktır. Salgın tehlikesi geçmeden yüz binlerce öğrenciyi, veliyi, öğretmenleri sokağa çağırmak risk anlamına gelmekte” ifadelerini kullandı.

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