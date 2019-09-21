BÜ, mezun istihdamında dereceye girdi

Dünya üniversitelerini değerlendiren QS’nin, 2020 yılı Graduate Employability Rankings (Mezunların İstihdam Derecelendirmesi) sonuçlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ), Türkiye’den 201-250 bandına yerleşerek dereceye giren tek üniversite oldu.

Mezunların istihdam verileri ve işveren nezdinde itibarın değerlendirmeye alındığı sıralamada Boğaziçi Üniversitesi, dünya sıralaması 201-250 bandında Türkiye’den tek üniversite olarak yer aldı. Bu yıl dünya genelinde 758 üniversite ve enstitünün yer aldığı değerlendirmede iş dünyasında itibar gören üniversiteler ve mezunları incelendi. Söz konusu değerlendirmenin kriterleri arasında; işverenler nezdinde eğitim kurumunun itibarı (yüzde 30), mezunlar nezdinde eğitim kurumunun itibarı (yüzde 25), fakülte başına düşen işveren-üniversite iş birliği (yüzde 25), işveren-öğrenci irtibatı (yüzde 10) ve mezun istihdam oranı (yüzde10) yer aldı. AA

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.