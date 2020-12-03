Can Kardeş 371. sayısında ‘’Bu yıl Allah için ne yaptım?’’ sorusuna cevap arıyor.

İsmaİl Tezer’in kaleminden Arif’in Dünyası’nda kahramanımız geçmiş bir yılın değerlendirmesini, daha doğrusu muhasebesini yapıyor. Her yıl sonu geldiğinde Arif, Hz. Ömer’in “Ey Ömer! Bugün Allah için ne yaptın?” sorusunu kendine soruyor.

Bakalım nasıl bir muhasebe yapmış, hep birlikte okuyalım.

ŞAKACI VE ŞEFKATLİ BİR BABA: MEVLÂNÂ

Renkli Düşünceler’i kaleme alan Demirhan Kadıoğlu, “sevgi ve hoşgörü” büyüğü olan Hz. Mevlânâ’nın bilinmeyen “şakacı ve şefkatli bir baba” yönünü bize gösteriyor. Bu yazıda Mevlânâ’nın, ümit dolu bir eğitimci, nazik bir baba yönünü de okuyacağız. Aynı zamanda oğlu için yazdığı vasiyetinde, bu güne bakan mesajlarını göreceksiniz. Şule Gülgün’ün hazırladığı Makas Eller köşesinde, pandemi sürecinde evde kalan aile fertleri için hem eğlenceli hem de öğretici bir faaliyet sergiliyor. El ve göz koordinasyonumuz geliştirmek için bulunmaz bir fırsat.

BİR HİKÂYE NASIL YAZILIR ATÖLYESİ

Bir hikâye nasıl yazılır? Bir resme bakarak onu nasıl hikâyeleştirirsiniz? İşte bu ve benzeri soruların cevabını “Bizden Haberler” köşesinde göreceksiniz. İzmit Online Çocuk Dersleri Ekibi, Eğitimci-Yazar Saliha Ferşadoğlu İlhan ile yapılan yazarlık atölyesini anlatıyor. Hayalinizdeki düşünceleri nasıl dile dökersiniz, bir hikâye yazmaya başlarken nelere dikkat edilmeli? Hepsi bu sayfada... Dünyanın en tembel hayvanıyla tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi, İrem Demir’in yazdığı Hayvanlar Âlemi’nde sizinle tanışmak için hazır! Hem tembel hem de sevimli bu hayvanımızı okurken, gizem dolu dünyasını tanıyacaksınız. Okuyunca anlayacaksınız ki, hayvanlar birbiriyle mücadele etmiyor, tam tersi dayanışma içinde yaşıyor ve biz insanlara ibretlik ders veriyor.

İREM DEMİR - ANKARA