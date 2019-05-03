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3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Camide babalık eğitimi

03 Mayıs 2019, Cuma
Anne ve babalara yönelik eğitim seminerlerine babaların ilgi göstermemesi üzerine harekete geçen Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, camilere giderek “Babalık ve Aile Eğitimleri” veriyor.

Aileler, eğitimsel seçeneklerdeki memnuniyetsizlik gibi çeşitli sebeplerden dolayı dünya çapında gelişimsel bir sistem olan ev okulunu tercih ediyor. Ulusal Ev Eğitimi Araştırma Enstitüsü’ne göre, ABD’de iki buçuk milyondan fazla çocuk evde eğitim görüyor ve bu oran hızla artıyor. Evde eğitim sistemi, Amerika, Kanada, Japonya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkede uygulanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Ev Okulu Derneği her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin öğrenme süreçlerine katılması, okul-ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı oluyor. Anne ve babalara yönelik eğitim seminerlerine babalar genellikle ilgi göstermiyor. Bu sebeple Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren camilerde “Babalık ve Aile Eğitimleri” vermek için müftülüğe başvuruda bulundu, ancak cami eğitimleri vermek için İlahiyat Fakültesini bitirme şartı arandı. Bunun üzerine Mehmet Hilmi Eren İlahiyat Fakültesini bitirdi ve camilerde eğitimlere başladı. Gelinen noktada 2,5 yıl içerisinde yaklaşık 500 bin babaya ulaşıldı.

“Evleri mutluluk yuvasına çevirmeli”

Ev Okulu Derneği Kurucusu Mehmet Hilmi Eren, “Her evin aynı zamanda bir okul olduğunu düşünerek evleri eğitim ve mutluluk yuvasına çevirmek amacıyla yola çıktık. Çeşitli atölyelerimizle çocukların aileleriyle nitelikli beraberlik geçirmeleri ve öğrendikleri çalışmalarla çocukları evde desteklemelerini sağlıyoruz. Amacımız çocukların düşünme becerileri ile zekâ kapasitelerini geliştirmek. 3D Yazıcı ve 3D Tarayıcı Kodlama ve Tasarımı, Drone Yapımı, Uçak Yapımı ve Astronomi Gece ve Gündüz Gözlemleri atölyelerinde faaliyetler düzenliyoruz. İlkinde çocuklar mühendisler eşliğinde uygulamalı eğitimlerle atölyede üretim mantığını öğreniyorlar, bu sayede el ve göz koordinasyonları artıyor. İkinci atölyemizde THK’nın uzmanları eşliğinde uçuş sistematiği, kanat model yapımı ve kendi uçağını yapma fırsatı bularak çocuklar uçuşun dinamiklerini görüyor. Astronomi Gece ve Gündüz Gözlemleri’nde ise uzay bilim uzmanlarıyla İstanbul’un en büyük 2. teleskopu ve 48 bin cismin kayıtlı olduğu modern teleskoplara güneş filtresi takılarak güneşteki lekelerin, aydaki kraterlerin ve Satürn halkalarını gözlemlemelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ev okulu başarıyı artırıyor

Çocuklar, günün uzun bir vaktini okulda geçiriyor ve evde geçirdikleri süre içerisinde ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Eğitimin evde olması, ailelerin çocuklarının öğrenme deneyimlerine katılmasına ve çocukların başarısına büyük katkı sağlıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Ev Okulu Derneği; 100’e yakın eğitimci ve 200 civarında ev rehberi ile çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerine ailenin katılımını arttıracak, bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacak faaliyetler düzenliyor. Ev rehberleri çocukların düşünme becerileri, problem çözme, stratejik düşünme, mantık yürütme, zekâ ve akıl oyunları ve faaliyet üretme üzerine eğitiliyor. Aileler özel ders mantığından farklı olarak çocuklarıyla vakit geçirecek, Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü üniversite öğrencisi olan gençleri daha fazla tercih ediyor. Ev Rehberleri evlerde çocukların akademik derslerinden ziyade onların; stratejik düşünme, mantık yürütme, yorumlama, problem çözme, uzamsal düşünme, ince ve kaba motor beceriler odaklı çalışmalar yürütüyor. Ev rehberleri ilgilendikleri ailelere yaşadıkları şehirdeki eğitim faaliyetleri hakkında haftalık bilgilendirmeyle hangi aplikasyonların kullanılabileceği, hangi video ve filmlerin izlenmesi gerektiği ve hangi oyunların dikkat ve zekâ gelişimine katkı sunduğu konusunda destek vererek rehberlik hizmeti de sunuyor.

İstanbul - Musa Aydın

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