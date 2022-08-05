Can Kardeş’te zaferler var

Can Kardeş, tarihten yazı ve çizgilerle zafer ayını sayfalarında bir araya getirdi.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

Dergi 391.sayısıyla renkli, eğlenceli, eğitici ve öğretici bilgileriyle okurlarının karşısına çıkıyor. Can Kardeş, tarihten yazı ve çizgilerle zafer ayını sizlerle buluşturdu. Malazgirt’ten tutun, İstanbul’un Fethine... Çaldıran zaferinin ardından Mohaç zaferi ve daha niceleri... İnci Karaman kapak dosyasına özel bir yazı kaleme aldı. Ağustos ayında gerçekleşen zaferlerin günümüze verdiği mesajları bu yazıda bulabileceksiniz. Hikaye köşesinde ise çok özel bir yazıyı Mehtap Yükselten kaleme aldı. “Dedem Sadık Çavuş” başlıklı yazısında, gerçek bir gazi hikayesinden bahsediyor. Bu gün bile halen hayatta olup, kıymetini bilemediğimiz kahraman gazilerimizden birini sizlere tanıtıyor.

BOZKIRLARIN YELELİ KOŞUCUSU: AT

Arif’in Dünyası köşesinde, İsmail Tezer Hicri Yılbaşı’na da dikkat çekiyor. Aşure Gününün önemine vurgu yapıyor. Hayvanlar Âlemi’nin yazarı İrem Özdemir, “Bozkırların Yeleli Koşucusu: At” başlıklı yazısında atın bilinmeyen özelliklerini minik okurları için bir araya getirdi. Çizgilerle Deyimler bölümünde, “Nalları Dikmek” deyiminin gerçek hikâyesini bu sayfada bulacaksınız. Ahmet Çakıl’ın hazırladığı Mizah sayfası Şenlik’te yüzünüzden tebessüm eksik olmayacak. Derginin sevilen ve takip edilen karakterlerinden Uçan Çocuk, yine bir çevre felaketini gözler önüne seriyor. Atık bir maddeden nasıl geri dönüşüm sağlanıyormuş, hep birlikte öğreneceğiz. Vız Vız Arı, Ağustos ayı münasebetiyle eline geçirdiği bayrağı en yükseğe dikmenin mücadelesini veriyor. Çizgilerle Kıssalar bölümünde bir fidan çekirdeğinin nasıl kazanca dönüştüğünü öğreneceğiz.

Ne Haber, Bilmece-Bulmaca, Bir Kıssa Bin Hisse, Origami, Resfecan’ın Maceraları, Bahçıvanın Not Defteri, Kelime Dağarcığı, Esmaül Hüsna, Sevimli Hayvanlar ve daha neler neler... Daha fazlası dergininiz Can Kardeş’te!