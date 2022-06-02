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2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Çocuk eğitiminde Peygamber metodu

02 Haziran 2022, Perşembe 01:12
Bizim Aile Dergisi 389. Haziran sayısında, “Çocuk eğitiminde Peygamber metodu” kapak başlığıyla çıktı.

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay çocuğun maddi ve manevi gelişimini etkileyecek eğitim metodlarını ele alıyor. Her konuda örnek olan Peygamberlerin çocuk yetiştirme konusunda nasıl bir metod uyguladıklarını bu sayımızda okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun.

 

“Çocuğuma Allah’ı nasıl anlatırım?” 

Esma Nur Adıbelli, Kapak sayfamızda “Çocuk gelişiminde terbiye-i Nebevi” yazısıyla, çocuk eğitiminde Nebevi metodun önemini anlatıyor. Uzman Psikolog Ayşe Yılmaz, çocuk ve dini eğitim üzerine verdiği röportajda “Çocuğuma Allah’ı nasıl anlatırım?” sorusuna cevap veriyor. Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay, Dünya Çevre Günü’ne yönelik verdiği röportajda “Temiz çevre için birlik olalım” diyor.  Aile Danışmanı Mustafa Taşkın, Terapi sayfamızda “Sosyal problemlere bir çözüm önerisi: “Proaktif ilişki yönetimi”nden bahsediyor.

İslamiyette Çevre Bilinci

Feyza Ertem, Çocuk sayfamızda, “Kardeşler arası uyum” konusunu ele alıyor. İntörn Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Tıkanırcasına yeme sendromu yazısıyla tavsiyeler veriyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “İslamiyette Çevre Bilinci”ni anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. İslim Kebabı tarifinin  verildiği Lezzetli Tarifler, dünyanın en faydalı meyvesi zeytin yazısıyla Mutfak Kitaplığı, Mutlu şehir: Sinop yazısıyla Seyahat, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz - İstanbul
kubraornek@yeniasya.com.tr

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