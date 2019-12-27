Çocuk kitapları ahlâkî açıdan inceleniyor

“100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi” başlığı altında çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmayla, özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin satın alacakları kitaplara yol gösterici olunması ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan bu yaş grubu çocuklara da kitaplıklar oluşturulması amaçlandı. Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda, 0-6 yaş grubu çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 367 çocuk kitabına, devam eden çalışmalarla 35 kitap eklendi. Bugüne kadar belirlenen 402 kitabın yer aldığı liste, devam eden incelemelerle güncellenecek. Çalışma grubu kitapları, ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından inceleniyor, ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görselleri kullanıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor. Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi ise ön eleme kriterleri arasında bulunuyor. AA

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