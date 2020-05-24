"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Çocuklara Bayram coşkusunu en güzel şekilde hissettirelim

24 Mayıs 2020, Pazar 17:00
Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından çocukların daha az etkilenmesi için ailelere evde bayram ortamını oluşturması tavsiye edildi.

Doç. Dr. İsmail Seçer, yaptığı açıklamada, dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün hayatı ve yaşam tarzlarını derinden etkilediğini söyledi.

Hastalığın yayılma hızı ve olumsuz sonuçları karşılığında hükümetlerin, toplumların ve bireylerin belli önlemler aldığını ifade eden Seçer, "Bu anlamda en fazla göze çarpan önlem olarak karantina uygulamaları ve sokağa çıkma yasakları ön plana çıkmaktadır. Türkiye ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması uygulayarak önemli bir önleme imza atmıştır. Söz konusu önlemlerin etkisi ise istatistiklere olumlu oranda yansımış görünmektedir." diye konuştu.

Teknolojik imkanlar bayramlaşma duygusunun yaşanmasını sağlayabilir

Seçer, alınan önlemlerin, zorunluluk gereği olsa da, insanların uzun yıllardır alışmış oldukları rutinlerini ciddi düzeyde sekteye uğratması nedeniyle psiko-sosyal sonuçlar doğurmasının beklendiğine değinerek, alışılan ramazan ve bayram coşkusunun yaşanmaması nedeniyle insanlarda bir burukluğun oluşmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Ramazan'da eş, dost, akraba ile yapılan iftarlar ve davetlerin, sosyal kaynaşma ve ilişkileri güçlendirmenin bir aracı olarak değerlendirildiğine işaret eden Seçer, şöyle konuştu:

"Bu sürecin iki taraflı bir etki göstermesi olasıdır. Birincisi bayramlaşma için eş, dost ve büyüklerini ziyarete gidemeyen insanların yaşayacağı manevi rahatsızlık hissi, ikincisi ise belli bir yaşın üzerinde olan ve özellikle çocukları ve torunları ile bayramlaşmayı sabırsızlıkla bekleyen aile büyüklerinin yaşayacağı burukluk ve hüzündür. Bayram, bayramlaşma ile güzeldir ancak insanlar içinde bulunulan koşulların etkilerini en aza indirilebilirler. Bu anlamda sesli ve görüntülü konuşma olanaklarından yararlanarak, bayramlaşmak istediğimiz kişilere ulaşabiliriz. Yüz yüze olmasa da insanların birbirinin sesini duyması ve görüntülü yollarla iletişime geçmesi, bayramlaşma duygusunun yaşanmasını sağlayabilir."

Evdeki bayramlaşmalara çocuklar dahil edilmeli

Her bireyin sevdikleri ve yakınları ile bayramda bir araya gelme arzusu içerisinde olacağını aktaran Seçer, bireylerde oluşabilecek yalnızlık ve hatta terk edilmişlik hissinin günümüz teknolojileri ile azaltılabileceğini anlattı.

Seçer, salgın sürecinin hayat süreçlerini derinden sarsabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu süreçte bayramlaşma noktasında, özellikle uzun vadede en fazla etkilenmesi beklenen kitle çocuklardır. Çocukların aile büyüklerini ziyaret etmesi ve bayramlaşması toplumsal değerlerin aktarımı bakımından oldukça elzemdir. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle gerçekleşemeyen bu sürecin çocukları olumsuz etkilememesi ise önemli oranda ebeveynlerin sorumluluğundadır. Ebeveynler bayram olgusu ile henüz yeni tanışan çocuklarda bayram bilincini oluşturmak için aile içinde tedbirlere başvurmalı ve öncelikle bayramlaşmayı aile içindeki ritüellerle çocuklara öğretmelidirler. İkinci olarak ise özellikle aile büyükleri ile sesli ve görüntülü yollarla gerçekleştirilecek olan bayramlaşma süreçlerine çocuklar da dahil edilmelidir. Bu anlamda aile büyükleri, çocukların bayramı kutlaması için ortam oluşturmalı ve bu davranışlarının önemini algılamalarını sağlayarak teşvik etmelidirler."

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 120 bine yaklaştı

    Şehitliklerde dua ve hüzün vardı

    ABD'de ölü sayısı 98 bin 706'ya yükseldi

    Netanyahu hakim karşısına çıktı

    Çocuklara Bayram coşkusunu en güzel şekilde hissettirelim

    AB, 'Kovid-19'a ekonomik çözüm arıyor

    Yetim emanetler unutulmadı

    İran'ın güneybatısında deprem

    Sağlık çalışanlarının hasreti devam ediyor: "İlk defa yalnız bir bayram geçireceğim"

    Rusya'da vaka sayısı 350 bine yaklaştı

    Efteni Kuş Cenneti ziyaretçilerine hasret kaldı

    'Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir'

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları...

    Dünya genelinde vaka sayısı 5.5 milyona yaklaştı

    Brezilya'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hafter milisleri Bayram sabahında da saldırdı

    "Önümüzde bir bayram daha var; ne zaman geleceği bize bağlı"

    Süleymaniye Camisi, Bayram sabahına ilk kez sessiz girdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku
    Genel

    Duyuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Korona’nın unutturduğu ölüm
    Feyzullah ERGÜN

    Vücudun probiyotikle desteklenmesi (1)
    Rifat OKYAY

    Herkes işine baksın!..
    Adnan NACİR

    Askıda Banayasa
    Hanefi Örnek

    Bayram bize bayram olsun
    Ahmet BATTAL

    Devlet refleksi ve cemaat refleksi
    Faruk ÇAKIR

    Nerede eski bayramlar?
    Genel

    'Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz' mı?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.