Çocuklara güven verin

Psikologlar, koronavirüsün sebep olduğu stres ve kaygıdan çocukları korumak amacıyla onlara verilecek en iyi şeyin güven duygusu olduğunu belirtiyor.

HABER: REYHAN KESER

Psikologlar koronavirüse karşı çocukları korumak için anne babaları uyardı.

Uzman klinik psikolog Şengül Yarımoğlu, “Hem kendi yüreğimize hem çocuklarımızın yüreğine umut ekmeyi unutmayalım. Bunlar tez zamanda yeşerir” dedi. Çin’den başlayarak kısa bir süre içerisinde bütün dünyaya yayılan koronavirüs her yaştan ve kesimden kişide paniğe sebep oldu. Uzmanlara göre günlük hayatınızda aniden gündeme gelen bu konu, doğru açıklamalar yapmadığında ve tedbirler alınmadığında çocukları daha çok olumsuz etkiliyor. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi psikologları da bu süreçte çocukların ruh sağlığını desteklemek amacıyla aile bireylerini bilgilendirici videolar hazırladı. Uzman klinik psikolog Şengül Yarımoğlu, “Çocuklarda koronavirüs kaygısı ve hangi yaşta çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır?” başlıklı bir video çekimiyle anne-babaların karşısına çıktı. İnternette yayınlanan videoda anne-babalara düşen görevler madde madde anlatılırken çeşitli tavsiyeler de sunuldu.

Kendilerinden bir şey saklandığını hissetmesinler

İlk kez karşılaşılan bu durumun çocuklarda kaygıya sebep olduğunu belirten Yarımoğlu, “Özelikle kaygı seviyesi yüksek olan çocuklarda korku, öfke, kendini suçlu hissetme gibi ruhsal değişiklikler görülebilir. Bebekler ebeveynlerinin yaşadığı duygunun beş katını, çocuklar da üç katını yaşarlar. Bizler kendi duygularımızı kontrol etmeliyiz ki çocuklarımızla sağlıklı iletişim kuralım” dedi.

Yarımoğlu, salgının çocuklara nasıl anlatılması gerektiğini ise şu sözlerle ifade etti:

“Öncelikle çocukların gelişim seviyelerine göre uygun bir dil kullanılarak konu anlatılmalı. Çocukların soruları dürüstçe cevaplandırılmalıdır. Kendilerinden bir şey saklanmadığını hisseden çocuklar kendilerini güvende hissederler. Her şey güllük gülistanlık gibi aktarmaya çalışırsanız onlar etraftan haberdar olur ve size güveni azalır. Çok dikkat etmemiz gerekiyor.” Konuyla ilgili video Bağcılar Belediyesi’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.