"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Çocukları şiddet muhtevalı yayınlardan koruyalım

26 Ocak 2022, Çarşamba 20:00
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadî, İdarî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gerek televizyonda gerekse de dijital formlarda nasıl içeriklere maruz kaldıklarını takip etmemiz gerekiyor. Şiddet içeren programları, videoları ya da bilgisayar oyunlarını tesbit ederek çocuklarımızı kısıtlamamız, onların çevresi ile iletişiminin gelişiminde oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, “RTÜK 2020 Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması’”na göre, 18 yaşından küçük çocuğa sahip katılımcıların yüzde 67,7’sinin saat 18.00-21.00 arasında televizyon yayınları izlerken, her 10 katılımcıdan 7’si televizyon yayınlarının çok fazla şiddet ihtiva ettiğini düşünüyor.

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkazlar haklı çıktı

    Kainat kitabı herkese Yaratıcısını tanıtır

    Refet Kavukcu Ağabey dualarla

    ‘Karneler bir fırsat olarak görülmeli’

    Ortak payda genişliyor

    Danimarka, tüm kısıtlamaları 1 Şubat'ta kaldırıyor

    ABD'nin savaş uçakları Estonya'ya konuşlandırıldı

    Etnik temizlik

    Sanayicinin zararını nasıl karşılayacaksınız?

    Matbaa sektörü de kepenk kapatıyor

    Benzin istasyonları kapanıyor

    2021’in siber saldırı bilançosu

    İstanbul'da yola bırakılan araçlar kaldırılıyor

    Çocukları şiddet muhtevalı yayınlardan koruyalım

    Suriyelilerin sayısı 4 milyona yaklaştı

    'Türkiye, vazgeçilmez bir müttefiktir'

    197’nci kez yıktı

    Yüzde 53: Yurt dışında yaşamak isterim

    Türkiye muhteva kaldırtma taleplerinde üçüncü sırada

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçimin peşi bırakılmasın
    Genel

    Ortak payda genişliyor
    Ahmet BATTAL

    Amerikan cigarası olsa neyse de…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meddahlık yarışının sonu
    Cevher İLHAN

    Âfette “partizanlık” felâketi
    Genel

    İkazlar haklı çıktı
    Mikail YAPRAK

    Demirel’in demir eli
    Süleyman KÖSMENE

    Gökteki merhamet edenler kimlerdir?
    Faruk ÇAKIR

    Refet Kavukcu Ağabeye rahmet
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u nasıl okumalıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.