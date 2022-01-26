Çocukları şiddet muhtevalı yayınlardan koruyalım

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadî, İdarî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Canan Tanıdır, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gerek televizyonda gerekse de dijital formlarda nasıl içeriklere maruz kaldıklarını takip etmemiz gerekiyor. Şiddet içeren programları, videoları ya da bilgisayar oyunlarını tesbit ederek çocuklarımızı kısıtlamamız, onların çevresi ile iletişiminin gelişiminde oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, “RTÜK 2020 Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması’”na göre, 18 yaşından küçük çocuğa sahip katılımcıların yüzde 67,7’sinin saat 18.00-21.00 arasında televizyon yayınları izlerken, her 10 katılımcıdan 7’si televizyon yayınlarının çok fazla şiddet ihtiva ettiğini düşünüyor. AA

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