"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Çocuklarınız derste mi?

28 Eylül 2020, Pazartesi
Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, “Gerek yüz yüze eğitim alan gerekse uzaktan eğitime devam eden çocuklar, düzenli ders takibi yapmadıklarında, okul derslerinin takibini isteğe bağlı bir durum olarak algılayabilir. Bu sebeple derslerin takibi konusunda anne babalar kararlı olması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, Kovid-19 sürecinde, anne ve babaların çocuğun bulunduğu ortamlarda okulla ilgili endişelerini dile getirmemesi gerektiğini söyledi. Ebeveynlerin çocuğunu okula gönderirken salgın tedbirlerini endişeli bir ifadeyle sürekli çocuğa hatırlatmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceğini vurgulayan Bilgiç, ailelerin, korumak adına sürekli okulda çocuğun yanında kalmasının da yanlış olduğunu dile getirdi. Bu durumun çocuğun kaygılarını artırabileceğini aktaran Bilgiç, yanlış davranışlar sergilendiğinde çocuğun kaygılarını kontrol etmeyi öğrenmesinin zorlaştırılabileceğini kaydetti. 

Somut ödüllerden kaçınılmalı

Bilgiç, çocukların okulla ilgili sorumluluklarını öğrenmesinin de önemli olduğunu ifade etti. Anne ve babalara salgın dönemindeki eğitim sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili tavsi- yelerde bulunan Bilgiç, şöyle konuştu: “Gerek yüz yüze eğitim alan gerekse uzaktan eğitime devam eden çocuklar, düzenli ders takibi yapmadıklarında, okul derslerinin takibini isteğe bağlı bir durum olarak algılayabilir. Bu durum, salgın döneminde eğitim öğretim kazanımları açısından eksikliklere yol açabileceği gibi sonrasında da çocuğun okul de- vamlılığı ve ders çalışma alışkanlığı kazanmasıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, çocukların gerek yüz yüze eğitim gerekse uzaktan eğitim sürecinde, okul derslerini takip etme konusunda anne babaların kararlı olması gerekiyor.” Çocukların okulla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda özellikle somut ödüllerden kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Bilgiç, “Çocuğun yaşına uygun örneklerle, insanların sorumluluklarını zaten yerine getirmek zorunda oldukları, bunun için sürekli bir ödül verilemeyeceği açıklanmalı.” dedi. Bilgiç, çocukların olumlu veya olumsuz birçok davranışı en çok anne ve babalarını gözlemleyerek alışkanlık haline getirdiğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Antalya - aa

 

***

İyi ki varsınız

MİLLÎ Eğitim Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından Muş’ta okuma atölyesi yapan öğretmenlerin öğrencileri ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Selçuk, mesajında öğretmenlere teşekkür ederek, “Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. İyi ki varsınız” dedi.

 

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, canlı yayın tartışmasından önce arayı kapattı

    İktidar neden sessiz?

    Bölgemizin barışa ihtiyacı var... Ortadoğu ve Doğu Akdeniz krizlerine Kafkasya eklenmesin

    Piyasadaki sahte maskelere dikkat

    Salgın, sağlık sistemini eziyor

    Yoksulun enflasyonu % 31 oldu

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki son gelişmeler

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    'Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla'

    TBMM'den Ermenistan'a ortak kınama

    Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame

    Filistin dâvâsı BM için büyük sınav

    Toplam vaka sayısı 33 milyon 310 bini geçti

    İstanbul'da 'kademeli mesai'nin ilk günü

    Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesine ilişkin yeni kararlar

    Azerbaycan: Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz

    AGİT’ten ateşkes çağrısı

    AYM eski Raportörü Prof. Dr. Can: Hukuku tanımamak keyfîliktir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuktan bir kez taviz verilince...
    Ahmet BATTAL

    İktidarın akıl hocaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın fotoğrafik hafızası
    Orhan GÜLER

    “Gezmesek de tozmasak da o köy bizim köyümüzdür!”
    Faruk ÇAKIR

    Barış daha iyidir
    Osman ZENGİN

    İbrahim Ulu’ya rahmetler...
    Muzaffer KARAHİSAR

    Zerreden kürrelere
    Muhammet ÖRTLEK

    HAMAS ve El-Fetih görüşmesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.