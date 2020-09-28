Çocuklarınız derste mi?

Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, “Gerek yüz yüze eğitim alan gerekse uzaktan eğitime devam eden çocuklar, düzenli ders takibi yapmadıklarında, okul derslerinin takibini isteğe bağlı bir durum olarak algılayabilir. Bu sebeple derslerin takibi konusunda anne babalar kararlı olması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, Kovid-19 sürecinde, anne ve babaların çocuğun bulunduğu ortamlarda okulla ilgili endişelerini dile getirmemesi gerektiğini söyledi. Ebeveynlerin çocuğunu okula gönderirken salgın tedbirlerini endişeli bir ifadeyle sürekli çocuğa hatırlatmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceğini vurgulayan Bilgiç, ailelerin, korumak adına sürekli okulda çocuğun yanında kalmasının da yanlış olduğunu dile getirdi. Bu durumun çocuğun kaygılarını artırabileceğini aktaran Bilgiç, yanlış davranışlar sergilendiğinde çocuğun kaygılarını kontrol etmeyi öğrenmesinin zorlaştırılabileceğini kaydetti.

Somut ödüllerden kaçınılmalı

Bilgiç, çocukların okulla ilgili sorumluluklarını öğrenmesinin de önemli olduğunu ifade etti. Anne ve babalara salgın dönemindeki eğitim sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili tavsi- yelerde bulunan Bilgiç, şöyle konuştu: “Gerek yüz yüze eğitim alan gerekse uzaktan eğitime devam eden çocuklar, düzenli ders takibi yapmadıklarında, okul derslerinin takibini isteğe bağlı bir durum olarak algılayabilir. Bu durum, salgın döneminde eğitim öğretim kazanımları açısından eksikliklere yol açabileceği gibi sonrasında da çocuğun okul de- vamlılığı ve ders çalışma alışkanlığı kazanmasıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, çocukların gerek yüz yüze eğitim gerekse uzaktan eğitim sürecinde, okul derslerini takip etme konusunda anne babaların kararlı olması gerekiyor.” Çocukların okulla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda özellikle somut ödüllerden kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Bilgiç, “Çocuğun yaşına uygun örneklerle, insanların sorumluluklarını zaten yerine getirmek zorunda oldukları, bunun için sürekli bir ödül verilemeyeceği açıklanmalı.” dedi. Bilgiç, çocukların olumlu veya olumsuz birçok davranışı en çok anne ve babalarını gözlemleyerek alışkanlık haline getirdiğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Antalya - aa

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İyi ki varsınız

MİLLÎ Eğitim Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından Muş’ta okuma atölyesi yapan öğretmenlerin öğrencileri ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Selçuk, mesajında öğretmenlere teşekkür ederek, “Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. İyi ki varsınız” dedi.