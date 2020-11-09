"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Depremi çocuklara nasıl anlatalım?

09 Kasım 2020, Pazartesi
Çocuklara depremi anlatırken açık ve net olunması ve oyun yoluna başvurulması çocukların depremi daha kolay kavramasını sağlıyor.

Hemen hemen her yerde gün içerisinde fark etmediğimiz o kadar çok deprem oluyor ki, bunları saymak imkânsız. Depremin şiddetinin büyüklüğü ne denli olursa olsun öncesinde gerekli tedbirler alınmalı ve binada bozukluk varsa en kısa zamanda iyileştirmeler yapılmalıdır. Son zamanlarda hissettiğimiz deprem sayılarının artması ne yazık ki en az bizler kadar çocukları da etkiliyor. Yasemin.com’daki habere göre özellikle okul öncesi çocukların kafalarında, depreme yönelik bitmek bilmeyen soruları vardır. Bu sorulara mümkün olduğunca açık ve net cevaplar verilmeli. Depremin nasıl oluştuğunu ve deprem anında neler yapılması gerektiğini oyun yoluyla anlatmanız, çocuğunuzun depremi daha kolay kavramasını sağlayacaktır. Deprem olduğu zaman panik yaparak, çocuğunuza anlattığınızın tersine çok büyük korkular sergiliyorsanız, yaşanan korkunun çocuğa yansıtılmamasına özen gösterilmeli. Aksi takdirde çocuğunuzun size olan güveni de sarsılabilir.

Depremin tabiatta normal bir durum olduğu anlatılmalı

Çocuğunuz akrabalarının nasıl olduğunu merak edip endişeye kapılmış ise, o kişilerle telefon görüşmesi sağlanarak kaygıları azaltılmalı. Okul dönemi çocukları ise öğrenmeye daha açık olduklarından dolayı depremin neden görüldüğünü daha kolay kavrarlar. Ama yine de deprem hakkında onlarla konuşurken korkutucu olayları anlatmaktan kaçınılmalı ve depremin tabiatta normal bir durum olduğu vurgulanmalı.

Çök, kapan, tutun hareketi

Deprem sırasında hayat kurtaran en önemli uygulamalardan olan yaşama üçgeni, deprem sonrasında enkazdan sağ bir şekilde çıkmaya yarayan ve herkesin bilmesi gereken bir durumdur. Evdeki sağlam hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruyabilecek eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.  Bunu çocuğunuza uygulamalı şekilde göstermeli ve aklında daha kolay kalmasını sağlamalısınız. Başı iki elin içine alıp ya da koruyucu malzemeyle korumalısınız. Sarsıntı bitene kadar pozisyonunuzu bozmamalısınız. Güvenli yerde, diz üstü çök. Başını ve enseni koruyacak gibi kapan. Düşmemek için sabit yere tutun hareketini öğretmelisiniz.

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs, satılık değildir

    Depremi çocuklara nasıl anlatalım?

    Sorumluluktan kaçamazsınız

    Boş gündemlerle insanımızı yormayın

    Hastalık kapıdan içeri girdi

    Dünyada son 24 saatteki gelişmeler

    Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla döndü

    İzmir'deki vefat sayısı 115'e yükseldi

    Libya'daki toplu mezarlardan yeni cesetler çıkmaya devam ediyor

    Koca: Ağır hasta sayımız 2740’a ulaştı

    İzmir'de ''acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina'' sayısı 342'ye yükseldi

    ABD'de son 24 saatte 976 ölüm ve 118 bin yeni vaka!

    Adana merkezli IŞİD operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

    Vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler

    Heniyye'den Biden'e çağrı: Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçin

    Trump'ın 4 yıllık karnesi

    Bingöl Valiliği: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır

    Büyük öneme sahip Şuşa kenti de Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Joe Biden'den ilk mesajlar

    105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yerine men cezası

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sorumluluktan kaçamazsınız
    Genel

    Hastalık kapıdan içeri girdi
    Şükrü BULUT

    Meğer ki, bir insan dünyaya bedelmiş…
    Genel

    Boş gündemlerle insanımızı yormayın
    Mehmet KARA

    ABD seçimindeki ibretlik haller
    Abdil YILDIRIM

    Hayatın tadı tuzu kalmadı (mı?)
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın dediği olur?”
    Süleyman KÖSMENE

    İzmir depreminin düşündürdükleri
    Risale-i Nur'dan

    İlâhî bir ihtar ve ikaz olan musîbetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.