Depremi çocuklara nasıl anlatalım?

Çocuklara depremi anlatırken açık ve net olunması ve oyun yoluna başvurulması çocukların depremi daha kolay kavramasını sağlıyor.

Hemen hemen her yerde gün içerisinde fark etmediğimiz o kadar çok deprem oluyor ki, bunları saymak imkânsız. Depremin şiddetinin büyüklüğü ne denli olursa olsun öncesinde gerekli tedbirler alınmalı ve binada bozukluk varsa en kısa zamanda iyileştirmeler yapılmalıdır. Son zamanlarda hissettiğimiz deprem sayılarının artması ne yazık ki en az bizler kadar çocukları da etkiliyor. Yasemin.com’daki habere göre özellikle okul öncesi çocukların kafalarında, depreme yönelik bitmek bilmeyen soruları vardır. Bu sorulara mümkün olduğunca açık ve net cevaplar verilmeli. Depremin nasıl oluştuğunu ve deprem anında neler yapılması gerektiğini oyun yoluyla anlatmanız, çocuğunuzun depremi daha kolay kavramasını sağlayacaktır. Deprem olduğu zaman panik yaparak, çocuğunuza anlattığınızın tersine çok büyük korkular sergiliyorsanız, yaşanan korkunun çocuğa yansıtılmamasına özen gösterilmeli. Aksi takdirde çocuğunuzun size olan güveni de sarsılabilir.

Depremin tabiatta normal bir durum olduğu anlatılmalı

Çocuğunuz akrabalarının nasıl olduğunu merak edip endişeye kapılmış ise, o kişilerle telefon görüşmesi sağlanarak kaygıları azaltılmalı. Okul dönemi çocukları ise öğrenmeye daha açık olduklarından dolayı depremin neden görüldüğünü daha kolay kavrarlar. Ama yine de deprem hakkında onlarla konuşurken korkutucu olayları anlatmaktan kaçınılmalı ve depremin tabiatta normal bir durum olduğu vurgulanmalı.

Çök, kapan, tutun hareketi

Deprem sırasında hayat kurtaran en önemli uygulamalardan olan yaşama üçgeni, deprem sonrasında enkazdan sağ bir şekilde çıkmaya yarayan ve herkesin bilmesi gereken bir durumdur. Evdeki sağlam hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruyabilecek eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Bunu çocuğunuza uygulamalı şekilde göstermeli ve aklında daha kolay kalmasını sağlamalısınız. Başı iki elin içine alıp ya da koruyucu malzemeyle korumalısınız. Sarsıntı bitene kadar pozisyonunuzu bozmamalısınız. Güvenli yerde, diz üstü çök. Başını ve enseni koruyacak gibi kapan. Düşmemek için sabit yere tutun hareketini öğretmelisiniz.