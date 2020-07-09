Devamsızlıktan kalanlar mezun olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla bütün derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanların, mezun edileceğini açıkladı.

MEB’in sitesinde yer alan açıklamada; Bakanlığa başvuran öğrenci ve veliler, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12’nci sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olduğu ancak toplam devamsızlık süresini aştığı, bazılarının ise, başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunduğu ve devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri belirtildi.

Bianet’deki habere göre MEB, bu durumda olan öğrenciler için yeni bir karar aldı. Buna göre, birinci dönemi itibarıyla bütün derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler mezun edilecek.

Bütün derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık sebebiyle sınıf tekrarı durumunda olan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecekler ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecekler.