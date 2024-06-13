Dünyada 160 milyondan fazla çocuk işçi var

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amacıyla 2002 yılında “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü”nü başlattı. Bu önemli gün, dünya genelinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Dünya genelinde 160 milyondan fazla çocuk, çocuk işçiliği yapıyor. Bu durum, çocukların eğitim ve gelişim haklarını ciddi şekilde ihlal ediyor. Çocuk işçiliği, sadece çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını olumsuz etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda onların gelecekteki yaşamlarını da olumsuz yönde etkiliyor.

En yaygın nedenleri

Çocuk işçiliği, genellikle yoksulluk, eğitim olanaklarının yetersizliği ve ekonomik eşitsizlikler gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Ailelerin geçimlerini sağlayabilmek için çocuklarını çalıştırmak zorunda kalmaları, çocuk işçiliğinin en yaygın nedenlerinden biridir. Ayrıca, kırsal bölgelerde ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim olanaklarının sınırlı olması, çocukların okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalmalarına yol açıyor.

ILO ve diğer uluslararası kuruluşlar, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için çeşitli programlar ve projeler yürütmektedir. Bu çabalar, çocuk işçiliğinin nedenlerini ele alarak, çocukların eğitim almasını ve ailelerinin ekonomik olarak desteklenmesini sağlamayı amaçlıyor. Çocuk işçiliğiyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri, çocukların eğitim almasını teşvik etmektir.