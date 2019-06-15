Eğitim de bir kayıp yıl daha

DÜN OKULLARDA ZİLLER UZUN TATİL İÇİN ÇALARKEN, EĞİTİMCİLER GERİDE KALAN EĞİTİM YILINI “KAYIP BİR YIL” OLARAK NİTELENDİRDİ.

YETERLİ ADIMLAR ATILMADI

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim ve eğitim çalışanlarının yıllardır süre gelen sorunlarına çözüm bulunması anla-mında yeterli adımların atılmadığı bir dö-nem olduğunu” söyledi. Geylan sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasını istedi.

YENİ DÖNEMDE ESKİ SORUN OLMASIN

Eğİtİmcİler Birliği Sendikası’ndan ya-pılan açıklamada da, yeni eğitim-öğretim dönemi ile ilgili teklifler dile getirilerek, “Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklentileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraata dönüştürülmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı” denildi.

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Eğitimdeki dertler bu yıl da çözülmedi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ne yazık ki eğitim çalışanlarının yıllardır süre gelen dertlerine çözüm bulunması anlamında yeterli adımların atılmadığı bir dönem oldu” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ne yazık ki eğitim çalışanlarının yıllardır süre gelen sorunlarına çözüm bulunması anlamında yeterli adımların atılmadığı bir dönem oldu. Derslik ve öğretmen açığından, yönetici atamalarına, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetten, okullara ayrılan ödenek yetersizliğine, ders materyallerinin azlığına, okullaşma oranlarının düşüklüğüne kadar birçok alanda yaşanan sorun eğitimimizin niteliğine olumsuz etki etmeye devam etti.”

Ücretli öğretmen sayısı 83 bin

Ağustos ayında 60 bin öğretmen ataması yapılmasını istediklerini söyleyen Geylan, “Hükümet ne yazık ki 2019 yılında eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda atama bekleyen öğretmenleri göz önünde bulundurmamış ve şu ana kadar sadece 20 bin atama yapmıştır. Bakanlık, önümüzdeki süreç içinde toplamda ne kadar atama yapılacağını duyurmamıştır. Sendikamızın yaptığı araştırmaya göre ülkemizde ücretli öğretmen sayısı 74 ilde 83 bin 783’tür. Türkiye genelinde baz alındığında, ücretli öğretmen sayısının 100 bin civarında olduğu görülecektir. Ücretli öğretmenlik adeta yasal istihdam modeli haline gelmiştir” şeklinde konuştu. Ücretli öğretmenliğe son verilmesi gerekirken, ücretli öğretmen sayısının yıldan yıla artmasının öğretmenlik mesleğine sürülmüş bir leke olduğunu ifade eden Talip Geylan, “83 bin 783 ücretli öğretmen çalıştırılıyor olması, 83 bin 783 noktada öğretmen açığı olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı

2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Eğitimciler Birliği Sendikası’ndan (eğitim-Bir-Sen) yapılan açıklamada, “Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklentileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraata dönüştürülmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmelidir” denildi. Açıklamada, “Sözleşmeli öğretmenlere, kadroya geçirilmeleri süreçlerine ilişkin kalıcı bir düzenleme yapılması beklenmeksizin mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlere tanınan haklar verilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmeli; kadroya geçiş sürecine yönelik 3+1 konusunda yasal düzenleme Meclis tatile girmeden bir an önce çıkarılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Ankara – Recep Gören

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Yaz tatili bilgisayar başında geçmesin

Çocukları ekrandan nasıl koruyacağız?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ayaş ilçesindeki Bünyamin İlkokulu'nda "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni"ne katıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmasında, “Tatil kavramı sadece amaçsız, boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle 'ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı' sorusuna cevap vermemiz gerekir” dedi. Daha iyi teklif, çocuklar ekranlardan uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar, anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması, süreci olarak değerlendirirler" dedi. Ankara - aa