"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Eğitim öğretim yılının son günü

19 Haziran 2020, Cuma 10:22
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yaz tatiline girecek.

9 Eylül Pazartesi başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci bugün sona erecek. 

Tüm öğrenciler karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Lise kademesindeki öğrenciler onur belgesi ve diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak.

EBA TV'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları, 20-21 Haziran'da düzenlenecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Öte yandan, okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.

Telafi ve uyum eğitimleri 31 Ağustos'ta başlatılacak

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da 1 günde 13 bin 586 vaka!

    Eğitim öğretim yılının son günü

    Karneler erişime açıldı

    Brezilya'da salgının etkileri gün geçtikçe ağırlaşıyor

    KOVİD-19 Mücadelesinin 1. Dönem Değerlendirme Raporu (1)

    Baskılar için yeni bahane salgın

    Hamas'tan çağrı

    İşsiz ve eğitimsiz genç oranında OECD birincisiyiz

    Sınavsız geçişi konuşmanın tam sırası

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar

    Hak kayıpları âcilen telâfi edilmeli

    Son 24 saatte dünya genelindeki gelişmeler

    ''Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi''

    'Vaka sayısında 125 azalma oldu'

    'Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı öldü'

    Yeni Zelanda 7,4'le sallandı

    Arakan’da çatışmalar savaşa dönüşebilir

    'Hafter muhatap alınmamalı'

    PFDK, Koç ve Özsoy'a ilişkin kararını açıkladı

    Binali Yıldırım'a TBMM Başkanlığı sorusu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme hızlanırken
    Genel

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir akıl lâzım
    Ali FERŞADOĞLU

    Affa müstahak olmak için ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırganlaşan tenkit virüsü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin siyasî vazifesi
    İbrahim ERSOYLU

    Dikkat edilecek düsturlar
    Cevher İLHAN

    “Sınır ötesi harekât”
    Faruk ÇAKIR

    Her derde bir ‘gün’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.