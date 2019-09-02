YENİ EĞİTİM YILINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİ, VELİ VE ESNAF ÇEŞİTLİ DERTLERLE KARŞI KARŞIYA. VELİLER KIRTASİYE MASRAFLARINI NASIL KARŞILAYACAĞINI DÜŞÜNÜRKEN, KIRTASİYECİLER DE ZİNCİR MARKETLERDEN ŞİKÂYETÇİ.

OKUL MALZEMESİ SATANLAR DERTLİ

Mİlyonlarca öğrenci yaz tatilinin bitimine sayılı günler kala okula dönmeye hazırlanıyor. İlköğretime yeni adım atacak birinci sınıflar bugün, diğer öğrenciler 9 Eylül’de yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak. Okullar açılmadan önce veliler de okul malzemesi satan esnaf da dertli. Tek teselli, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılyor olması.

ASGARÎ ÜCRETLİ İÇİN BÜYÜK YÜK

Özel okulda okuyan bir öğrenci için velilerin sene başında yapacağı ortalama kırtasiye masrafının kıyafetlerle birlikte 3 bin TL, devlet okullarında okuyanlar için bin 500 ile 2 bin TL arasında olduğunu belirten Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, “Asgarî ücretle geçinen insanları düşündüğümüz zaman sarsıcı rakamlar ortaya çıkıyor” dedi.

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Eğitim yılı dertlerle başlıyor

Yeni eğitim yılına hazırlanan öğrenci, veli ve esnaf, çeşitli dertlerle karşı karşıya. Veliler kırtasiye masraflarını nasıl karşılayacağını düşünürken, kırtasiyeciler de zincir marketlerden şikâyetçi.

Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin bitimine sayılı günler kala okula dönmeye hazırlanıyor. İlköğretime yeni adım atacak birinci sınıflar 2 Eylül’de (bugün) başlıyor, diğer öğrenciler 9 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. Okullar açılmadan önce veliler de okul malzemesi satan esnaf da dertli. Sendikalar, Millî Eğitim Bakanlığını kamusal eğitimin gereği daha fazla sorumluluk almaya çağırırken, okul malzemelerinin güvenliği de ayrı bir tartışma konusu.

MEB, Anayasal sorumluluğunu yerine getirmeli

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğrencilerin kullanacakları bütün materyallerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiğini belirterek “Anayasa’da, öğrencinin eğitimi konusundaki gereklilikler devletin sorumluluğundadır. Öğrencilerimizin kullanacağı tüm materyallerin sorumluluğu dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir. Bütçeler oluşturulurken öğrencilerin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı, ama bugün bu maalesef yapılmıyor. Ders kitapları ücretsiz basılsa da içeriğinin yetersizliği, liyakat sahibi kişiler tarafından hazırlanmamasından dolayı öğrenciler ve veliler farklı kaynaklara yönelme ihtiyacı duyuyor...Millî Eğitim Bakanlığı Anayasal sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır” dedi.

AsgarÎ ücretli için büyük yük

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, özel okulda okuyan bir öğrenci için velilerin sene başında yapacağı ortalama kırtasiye masrafının kıyafetlerle birlikte 3 bin TL, devlet okullarında okuyanlar için bin 500 ile 2 bin TL arasında olduğunu ifade eden Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, “Eğitim masraflarının büyük bölümünü okul kıyafetleri ve kırtasiye masrafları oluşturuyor. Asgari ücretle geçinen insanları düşündüğümüz zaman sarsıcı sayılar ortaya çıkıyor” dedi.

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Kırtasiyecilik ve kitapçılık öldü

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Ünal Şimşek’e göre yeni eğitim öğretim yılına dair kırtasiyeciler hazırlık yapamaz durumda. “Hiçbir esnafın eskiden olduğu gibi hazırlığı ve umudu yok. Türkiye’de kırtasiyecilik ve kitapçılık öldü” diyen Şimşek, “Ekonomik olarak esnafın uygun sermayesi yok. Ülkede eğitim öğretimin epeyce gerilediği bir yerde biz var olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın alım gücü de yok. Biz kırtasiyeciler geçtiğimiz yılın üzerine bir TL fazla ücret koymadık. Enflasyon bizim dükkanlarımızda dolaşmıyor. Zincir marketlere karşı yapacağımız bir şey yok. Onlara mâni olamıyoruz. Türkiye’de şu meslek bunu yapar diye bir meslek standardı yok. Önüne gelen her zaman istediğini satabiliyor. Biz de kapanmaya yüz tutmuş meslekler arasındayız. Gün geçtikçe de üye sayımız azalıyor” şeklinde konuştu.

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Enflasyon, okul bütçesini de etkiledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açılamasında, öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerine yüzde 60 oranında zam yapıldığını söyledi. Ağbaba, 2018’in Eylül ayında ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları ortalama masrafın 350 lira olduğunu, bu yıl rakamın 445 liraya kadar yükseldiğini vurguladı.

Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti: “Türkiye’de kağıt üretiminin durdurulması ve dışa bağımlılık, kırtasiye fiyatlarının fahiş oranda artmasına sebep olmuştur. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar, çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir. Krizin etkileri çarşıda, pazarda yakıcı bir şekilde hissedilirken, çalışanların çocukları için yaptıkları okul masrafları çok görünür olmasa da aileleri bir hayli etkilemiş durumdadır. Kriz en nihayetinde, çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocuklarını da etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Ekonomik krizin farklı evrelerde devam ettiği günümüzde eğitim masraflarının artması dar gelirli yurttaşların çocuklarının eğitim ve öğretim sürecinde gelecek dönemlerde zor zamanlar geçireceğinin göstergesidir.” Ankara - aa