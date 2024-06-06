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7 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Eğitimciler tepkili

06 Haziran 2024, Perşembe 23:56
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, sınavda 81 puan alan sendikalarının üyesi bir öğretmenin Adana’da girdiği mülakatta 58 puan verilerek elendiğini söyledi.

Kütük, “Bize çok inandırıcı gelen bir ölçü birimi değil. Arkadaşımızın bu puanla bir okula yönetici olarak başvurabilme hakkı elinden alınıyor. Emekle, sınavda alınmış bir başarı adeta gasp edilerek arkadaşımızın elinden alınıyor” dedi.

Kütük, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan ve eğitimcilerin tepkisine neden olan 34. maddeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kütük, şunları kaydetti: “Bu insanlar belirli bir sürede öğretmenlik mesleğini yaparken, bir müfettiş gelip, kendine göre hangi gerekçelerle olduğu bilinmeyen bir puan sonucunda adeta meslekleri elinden alınacak. Onuruyla, itibarıyla oynanır hale gelecek. Öğretmenlik yapmış insanların gerçekçi olmayan bir takım değerlendirmeler sonucunda mesleklerini kaybedebilecekleri bir düzenlemenin son derece tehlikeli ve sakıncalı olduğunu söylüyoruz.”

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