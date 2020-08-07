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7 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Eğitimde daha özenli olunmalı

07 Ağustos 2020, Cuma
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, pandemi sürecinde okulların açılması ve alınacak tedbirlerin daha özenli olunması gerektiğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan,  pandemi sürecinde okulların açılması ve alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Geylan, “Yeni eğitim öğretim yılına doğru giderken okulların açılması hususu yeniden tartışma konusu oldu. Fakat hâlâ vaka sayılarını binin altına indiremedik. Bu durumda okullarımızın açılması konusu önemli bir tartışma konusu olarak gündeme gelmekte. Hiç şüphesiz bu süreci, Bilim Kurulunun tavsiye ve telkinleri tayin edecektir. Esas olan çocuklarımızın sağlığıdır. Her şeyin telâfisi olur, ama sağlığın telafisi olmaz.  Bu süreç gösterdi ki; tedbirlerin alınması için de eğitime ek yatırım tahsis edilmesi gerekiyor” dedi.

Dörtlü eğitim sistemi olsun

Geylan şunları kaydetti: “Pandemi sürecinde okullarımızın ikili eğitime geçileceği ifade ediliyor, ama zaten ikili eğitimi veren birçok okul bulunmaktadır. Dolayısıyla bu, ikili eğitim veren okullarımızın dörtlü eğitime geçmesi anlamına gelmektedir. Bu da daha fazla öğretmene ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı yürütülebilmesi için öğretmen açığının giderilmesi çok önemlidir. Bu sene 4+4+4 sisteminin semeresi olarak 500 binin üzerinde ilave öğrencimiz 9. sınıfa başlayacaktır. Bunun için derslik üretilmesi gerekir. Yani sadece eğitime bütçe istemiyoruz, toplum sağlığına da bütçe istiyoruz” diye konuştu. 

Tahribat gelecek nesillerimize yansımasın 

Liyakat ve ehliyete önem verilmediğinde eğitimdeki tahribatın uzun süreceğini kaydeden Geylan şunları söyledi: “2014 yılından sonra mülâkat marifeti ile kul hakkı yiyerek iş başına gelen bir takım okul yöneticilerinin sınava girmeden ek bir değerlendirme formu ile bir dört yıl daha görev süresinin uzatılması sağlandı. Okullarımızın sadece yandaş olma sıfatıyla eğitim kurumlarının yöneticilik pozisyonlarını işgal edenlerden kurtarılmasının tek yolu, liyakat ve ehliyetle iş başına gelenlere emanet edilmesidir.”

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA

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