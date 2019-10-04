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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Eğitimde de liyakat esas alınsın

04 Ekim 2019, Cuma 22:02
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, liyakatin esas alınması gibi önemli konularda eğitim çalışanlarının beklentilerini dile getirdi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması dolayısıyla eğitim çalışanlarının beklentilerini sıraladı. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, liyakatin esas alınmasını, ekonomik sıkıntıların giderilmesi gibi pek çok önemli konuya temas etti. 

Mülakat kaldırılmalı

Geylan, yetkililere seslenerek beklentilerini şu şekilde sıraladı: “Sözleşmelilerin kadroya alınması. Tüm yönetici kademelerinde liyakatin esas alınması, adaletin tesis edilmesi. Kamudaki sendikal/siyasal ayrımcılığı sonlandıracak etkili yasal düzenlemelerin yapılması. Ekonomik sıkıntılarımızın giderilmesi için ilave tedbirler alınması. Aile birliğinin sağlanması için düzenleme yapılması. Kamuda ayrımcılığın mekanizması haline gelen mülâkatın kaldırılması. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların kadro intibakının yapılması. Öğretmen meslek kanununun çıkarılması. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için kanun çıkarılması. İvedi şekilde 60 bin öğretmen ataması yapılması. Ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi gibi daha birçok hususta adım atılmasını bekliyoruz.”

Ankara - Recep Gören 

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