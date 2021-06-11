Eğitimde eşitsizlik daha da yükseldi

Salgın sürecinde eğitimi değerlendiren Prof. Dr. Nejla Kurul, “Ne uzaktan eğitim yeterince iyi ve nitelikliydi ne de yüz yüze eğitim. Çocukların koşulları birbirlerinden çok farklı oldukları için eşitsizlikler çok daha yükselmiş oldu” dedi.

ARTI TV’de ekrana gelen ‘Söz Sırası’ programının konuğu Eğitim-Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Nejla Kurul oldu. Kurul şunları aktardı, “Merhabalar, hepinizi sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum. Haziran ayındayız biliyorsunuz. Eğitim açısından Haziran ayı sınavların olduğu, gençlerin ve çocukların pandemi nedeniyle eşitsiz şartlarda yarışmaya girdikleri bir ay. Biliyorsunuz, kısa bir süre önce, Haziranın başında ortaokullar, liseler, aynı zamanda ana sınıfları ve ilkokullar yani resmî ve özel okullar açıldı. Haftada iki gün olarak resmî okulların açılacağı ifade edildi. Bu ay içerisinde öğretmen ve öğrenciler kısa süreli de olsa buluşmuş oldular. Ancak sınavlar varlığını bir yandan sürdürüyor, bütün bu eşitsiz olan şartlara rağmen.

Askıda eğitim gördüler

Yaklaşık 18 milyon genç var, ilk, orta ve liselere devam eden. Yaklaşık 8 milyona yakın da üniversite öğrencisi var. Toplamda 25-26 milyon nüfus. Anne ve babaları da düşündüğümüzde, nüfusun çok büyük bir oranına karşılık gelen eğitimle ilgili bileşen grubu var. Tabiî bu özellikle öğrencilerimiz, çocuklar ve gençler, yaklaşık 3 dönem boyunca, salgın sürecinde eksik, gedik adeta askıda bir eğitim gördüler. Yani ne uzaktan eğitim şartları yeterince iyi ve nitelikliydi ne de yüz yüze eğitim. Haftada iki gün ve çok kısa dönemlerde yapılabilen yüz yüze eğitim de nitelik söz konusu olabildi. Tabiî çocukların evdeki şartları özellikle uzaktan eğitim sürecinde birbirlerinden çok farklı oldukları için eşitsizlikler okulda olandan çok daha yüksek bir orana doğru yükselmiş oldu. Aynı zamanda, evinde imkân olan çocuklar dahi uzaktan eğitime katılımda isteksiz, gönülsüz oldular ve Eğitim-Sen’in yaptığı araştırmaya göre öğrencilerin çok büyük bir kısmı uzaktan dersleri yani EBA üzerinden yapılan çevrimiçi dersleri izlemediler. Peki, ne yaptılar bu çocuklar? Çocuklara geriye hangi tür eğitimlere katılmak, nasıl kendilerini yetiştirebiliyorlar buna dair bir akıl yürütmemiz lâzım.

1 milyon çocuk ‘nitelikli’ lise için yarıştı

Geçen hafta LGS yapıldı biliyorsunuz. Bu sınav tamamlandı. Bir takım eleştiriler oldu, ama 1 milyon 200 bin çocuk “nitelikli” dediğimiz liselere girmek için sınavlara girdiler. Tabiî şunu sormamız gerekiyor: Neden bazı liselere “nitelikli lise” adını veriyoruz da geri kalan çok büyük sayıda lisenin “niteliksiz lise” olduğunu kabul ediyoruz. Yani bu iki ayrım neden ortaya çıkıyor? Neden bütün liseler birbirine denk, birbirine eşdeğer aynı düzeyde nitelikli liseler haline getirilmiyorlar? İçinde yaşadığımız kapitalist sistem ister istemez bir piramit örüyor eğitim içinde ve bu piramit içerisinde bir merdiven misali yarışmayı çocuklara ve gençlere dayatıyor. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Örneğin LGS’nin bir biçimde ortadan kalkması mümkün. Ana şart bütün liseleri birbirine eşdeğer ve denk hale getirmek, bu da eğitime ciddî anlamda bütçe aktarılmasıyla söz konusu olabilecek bir konu.