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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

“Engeli öğrencilerle avantaja çeviriyoruz”

29 Şubat 2020, Cumartesi 20:00
İzmir’in Karabağlar ilçesinde öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapan görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse, görme engellilerin eğitimdeki sorunlarına da çözüm üretmek için çalışma yürütüyor.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun olan 28 yaşındaki Köse, bütün zorluklara rağmen çocukluk hayalî öğretmenlik mesleğini kavuşmanın sevincini yaşadı. Yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Ali Köse, yaklaşık 5 yıldır öğretmenlik yaptığını, bunun yanı sıra sivil toplum çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi.

Genç öğretmen “Okulda zorluk çekmiyorum, engelimin farkına bile varmıyorum aksine öğrencilerle bunu avantaja çeviriyoruz” dedi. Derslerde Braille alfabesiyle yazılan ders kitapları ve dijital muhtevalarla yararlandığını anlatan Ali Köse, Türkiye’de engelliler için son yıllarda önemli hamlelerin yapıldığını ve bu sayede daha iyi bir konuma eriştiklerini ifade etti.

AA

Etiketler: engel, avantaj
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