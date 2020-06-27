Görme engelli Ravzanur, 1 yılda hafız oldu

Konya’da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, Kur’ân-ı Kerîm’i 12 ayda ezberledi.

Karapınar’da tarımla geçimini sağlayan 3 çocuklu Mehmet ve Rabia Koçaker çiftinin kızı Ravzanur, 4 yaşından sonra tamamen görme yetisini kaybetti. Ailesinin adeta üzerine titrediği Ravzanur, okuldaki başarısını hafızlıkla taçlandırmak için örgün eğitimle hafızlık eğitimin bir arada verildiği proje okulu Karapınar İmam Hatip Ortaokulu’na kaydoldu. Derslerindeki başarısıyla dikkati çeken Ravzanur, Braille alfabesiyle öğrendiği Kur’ân-ı Kerîm’i, başta annesi olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle 12 ayda ezberleyerek hayalini gerçekleştirdi. Kısa sürede hedefini gerçekleştirdiği için son derece mutlu olduğunu söyleyen Ravzanur, “Kısa sürede hafız olmayı hedeflemiştim, bunu da başardım. Zorlandığım zamanlarda gecemi gündüzüme kattım, tamamladım. Kur’ân’ı hem elimle okuyarak hem de dinleyerek hıfzettim. Günde ortalama 1-2 sayfayla başladım, sonra bir günde 11 sayfaya kadar ezber yaptım.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.