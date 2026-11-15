Kukla yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba dostum. Tek kalmış bir çorabın varsa onu sevimli bir kuklaya dönüştürebilirsin. Haydi, kuklamızı birlikte yapalım. Malzemeler: • Bir çorap,

• renkli kâğıt,

• oynar göz,

• küçük ponponlar,

• yapıştırıcı

• ve makas.

Yapılışı: Önce renkli kâğıttan ağzı oluşturacak büyükçe bir oval kes. Oval kâğıdı ortadan ikiye katla. İstersen içine daha küçük, başka renkte bir kâğıt yapıştırarak ağzını renklendirebilirsin. Çorabı eline geçir. Elini açıp kapattığında kuklanın ağzı da açılıp kapanmalı. Şimdi kuklanın yüzünü süsleme zamanı. Oynar gözleri yapıştır. İstersen ponponlardan burun, tüylü tellerden de başına saç ekleyebilirsin. Kuklana bir isim ver ve onunla küçük bir hikâye anlat.

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