Hafizeler icazetle taçlandı

İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İhya Vakfı) bünyesinde başlatılan Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslamî İlimler Programı, yeni mezunlarını verdi.

3. Dönem İcazet Töreni, vakfın İstanbul Fatih’te bulunan İslami İlimler Külliyesi’nde gerçekleştirildi. 6 yıl boyunca programda öğrencilerin; âlim, basiretli bir kul ve gelecekte İslam bilinciyle kuşanmış bir anne olmaları amaçlandı. Hocalarının ellerinden icazetlerini ve hediyelerini alan öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.

Program, İmam Hatip Lisesini açıktan okuyan liseli öğrenciler için uygulandı ve hocalar, üniversite akademisyenlerinden tercih edildi. İcazetini alan öğrenciler, bundan sonra kazandıklarıüniversitelerde eğitim öğretim hayatlarına devam edecek.

Hafızlıkla birlikte Kur’an’ı anlasınlar istedik



İcazet törenine ilişkin Program Koordinatörü Dr. Fatih Ulugöl de, “Buradaki öğrencilerimizin büyük çoğunluğu hafız. Biz Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi kadar onun ne anlama geldiğinin de öğrenilmesini önemsiyoruz. Bu sebeple bu programı icra ettik” ifadelerini kullandı. Ulugöl, ayrıca, “Bu programla beraber, okul derslerini de son derece önemsedik. Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya gibi derslerden de mutlaka başarılı olmaları gerektiğine inandık” dedi. Dua ile son bulan programda dokuz öğrenci icazet aldı.

İstanbul - Musa Aydın