'Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Öğrenciler gelmeden önce okulların tamamı dezenfekte edilecek. Her sınıfta dezenfektan olacak. Öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız için, sınav yerlerinde ücretsiz maske dağıtacağız." Ayrıntılar Bekleniyor... *** LGS 20 Haziran'da, YKS 27-28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları akşam saatlerinde açıklamıştı. Erdoğan, eğitimde attıkları adımları Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade ederek, "Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler, ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek." değerlendirmesini yaptı. AA

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