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12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

İlk ara tatil başlıyor

12 Kasım 2021, Cuma 10:00
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için son derslerine bugün giriyor.

İstanbul Bahçelievler Yayla İlkokulu'nda, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, 15-19 Kasım'daki ara tatil öncesi okullara geldi.

 

Öğrenciler ders aralarında bir araya gelip oyunlar oynayarak, tatil öncesi son kez vakit geçirdi.

Öğrencilerden Emir Tuğra Öztürk, yüz yüze eğitimin açılmasından memnun olduğunu dile getirerek, "Top oynamak için biz kaç sene bekledik. Tatilde de yine biz iç içe oluruz, telefonla konuşuruz, top oynarız, top bizim vazgeçilmezimiz." dedi.

Okulların açılmasının kendileri adına çok güzel olduğunu belirten Çınar Bozoklu ise tatilde dinleneceğini söyledi.

Ecrin Eylül Can da tatilde hem dinlenip hem ödevlerini yapacağını ifade etti.

Öğretmenler idari izinli sayılacak

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

AA

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