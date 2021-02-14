'İnsanlık mükemmeli aramaya devam ediyor'

Prof. Dr. Ömer Önbaş, beynin sırlarının halâ çözülemediğine dikkat çekerek, beynimizde bir tekamül olduğunu söyledi.

Demokrat Eğitimciler Derneği’nin sosyal medya üzerinden düzenlediği seminerde Prof. Dr. Ömer Önbaş, “Beynin Olgunlaşması: Tekâmül Hakikati” konusunda açıklamalarda bulundu. Seminer, Dr. Tarık Söylemezoğlu’nun yönetiminde yapıldı. Açış konuşmasını yapan Demok- rat Eğitimciler Derneği Başkanı Naci Tepir, virüs salgını sonrası faaliyetlerine devam ettiklerini ve programlarını internet üzerinden yaptıklarına dikkat çekti. Tepir, benzer faaliyetlerinin devam edeceğini de hatırlattı.

“Beynimizi yeterince tanımıyoruz”

Düzenlenen seminerde konuşan Prof. Dr. Ömer Önbaş, beynin sırlarının hâlâ çözülemediğine dikkat çekerek şöyle dedi: “Bu kadar araştırmaya rağmen beynizimi yeterince tanımıyoruz, çok az biliyoruz. Beynimizde bir tekâmül var. Sani-i Hakim, beynimizde yaklaşık 100 milyar sinir hücresi yaratmıştır. Sinir hücreleri, vücudun en küçük hücreleridir. Beyin hücreleri ne kadar çok kullanılırsa hücreler arasında o kadar fazla yeni bağlantı kurulur. Beynin gelişimi tamamlandıktan sonra bütün beynin tek bir merkez olarak çalışması gibi, ortak bir merkezden beslenecek ve idare edilecek düzeye gelen insanlığa da -kıyamete kadar- Peygamberimiz (asm) teşrif etmiştir. Yaratıcının kelâm sıfatından gelen Kur’ân-ı Kerîm ve kudret sıfatının tecellisi olan kitab-ı kebir-i kâinat, birlikte okunabildiği ölçüde beşerin kemale yolculuğu devam edecektir” Demokrat Eğitimciler Derneği’nin düzenlediği seminer, soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.