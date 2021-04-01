İstibdat varsa ittihad olmaz

EGE BÖLGESİ YENİ ASYA HANIM OKUYUCULARI, BEDİÜZZAMAN’I ANMA TOPLANTISI DÜZENLEDİ. ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. KONUŞMACILAR, “MÜSBET HAREKET ETMEK VAZİFEMİZDİR” PRENSİBİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Haber: Raziye Örenel

Ege Bölgesi Yeni Asya Hanım Okuyucularının ‘Bediüzzaman Haftası’nda Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 61. yılı anma programı gerçekleştirdi.

Panelin konusu İttihad-ı İslâmdı. 20 Mart 2021 Cumartesi akşamı saat 20:30’da online gerçekleştirilen EuroNur.tv ekibininde çalışmaları ile düzenlemiş olunan program, yoğun ilgi ile karşılandı.

Moderatörlüğünü Raziye Örenel’in yaptığı panel çalışmasına 3 ayrı bölgeden gerçekleştirilen sunumda, 1. konuşmacı İzmir merkezden Havva Özaktaş, 2. Konuşmacı Karadeniz Bölgesini temsilen Ordu-Fatsa’dan Nurcan Organ, 3. Komuşmacı İstanbul Ümraniye’den Pelin Taş tarafından yapıldı.

EuroNur.tv’nin hazırlamış olduğu sinevizyon gösterisi ile başlayan program, Nurdan Şahin’in Kur’ân tilâveti ve Nurbanu Şen’in açılış konuşması ile devam etti.

21. İhlâs Lem’asında geçtiği üzere, fabrikanın çarkları bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân hizmetkarları sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Panelistlerimizin sunumlarından derlediğimiz maddelerden bazıları şunlar oldu;

Panelistimiz Havva Özaktaş: “İttihad-ı İslâmın hedef-gaye ve mesleği, nizanname kanunnamesi ve naşir-i efkârı” başlığı altında yaptığı çalışmalarından maddeler;

1. İttihad ilim ile olur, cehil ile olmaz,

2. İttihad-ı İslâm Sünnet-i Seniyye’yi hedef ittihaz eder.

3. İ’la-yi kelimetullah’ı hedef kabul eder.

4. Hürriyet-i şer-i’yeyi ve asayişi muhafaza eder.

5. Muhabbet üzere hareket eder.

6. Meşrûtiyet bütün İslâm âlemini bir aşiret gibi birbirine rapt eder.

7. Günlük gazeteler İttihad-ı İslâm’ın naşir-i efkârı’dır.

Panelistimiz Nurcan Organ: “İttihad-ı İslâm’ın manileri” başlığı altında çalışmalarından bazı maddeler;

1. İttihad-ı İslâm’a mani olan sebepler enaniyet, istibdat, yeis ve kizb’dir.

2. Maddeten terakkiye mütevakıf hakikî medeniyet ila-i kelimetullah ile olur, geçmiş tarih buna örnektir.

3. Peygamberler maddî terakkiye sebep ve teşvik edicidirler.

4. İstikbal İslâm’ın olacak ve hakim hakaik-i imaniye ve Kur’ân’iye olacak.

5. Meşveret-i şer’iye tüm saadetlerin anahtarıdır.

6. İstibdat varsa ittihad yoktur.

Panelistimiz Pelin Taş: “İttihad-ı İslâm’a giden yolda ehl-i imanı birbirine bağlayan nurani rabıtalar” başlığı altında çalışmalarından bazı maddeler:

1. Ehli imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtalar, uhuvvet, muhabbet ve ihlastır.

2. Hadis: İman etmedikçe Cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe hakikî manada iman etmiş olamazsınız.

3. Mü’min kardeşine insaf düsturu esas almalıdır.

4. Adavete lâyık olan adavet duygusunun kendisidir, onun refi gerektir.

5. Adavet ve inat ile manevî hayat ve ubudiyetin sıhhati bozulur, ihlas zedelenir.

6. Müsbet hareket etmek, kendi mesleğinin muhabbeti ile hareket etmek.

Panel programı İzmir’den katılan Zehranur Yıldız, Hesna Nur Erdoğdu, Rümeysa Er’in şiir dinletisi ile devam etti.

Program sonunda Almanya’dan Tuba Nurlan’ın ve Avustralya’dan Şeyma Nur Nart’ın röportajlarında yapmış oldukları Risale-i Nur hizmetlerine dair paylaşımlarıyla ilgi ile izlendi. İttihad-ı İslâmın gerçekleşmesi için dua ve temennilerde bulundular.

Program, Zübeyir Gündüzalp’in Konferansında yer verdiği, “Evet o ecnebiler canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler İslâm dünyasında hürriyet ve istiklâl ve İttihad-ı İslâm cereyanını hızlandırmıştır” tesbitini hatırlattı.

Başta Peygamber Efendimiz (asm), al ve ashabını, enbiyaları ve 61. Vefat yıl dönümünü Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’yi ve Nurun kahraman saff-ı evvel ağabeylerini ve ablalarını rahmetle anıyoruz.

Panel programını hazırlayan Ege Bölgesi Yeni Asya Hanım Okuyucularına değerli panelistlerimize ve EuroNur.tv ekibine ve izleyicilerimize tekrardan çok teşekkür ediyoruz.