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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan ''zam'' ile ilgili açıklama

07 Ekim 2019, Pazartesi 14:29
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan ve bugünden itibaren geçerli olan yüzde 20'lik zammın, sadece kurumun işlettiği otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerini kapsadığı ifade edildi.

KGM'den yapılan açıklamada, devlet otoyolu ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı hatırlatıldı. 

Açıklamada, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselişler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği bildirildi.

Bugünden geçerli olan ortalama yüzde 20'lik fiyat düzenlemesinin sadece KGM'nin işlettiği otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerini kapsadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KGM'nin işlettiği otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Fatih Sultan Mehmet ile 15 Temmuz Şehitler köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak uygulanmaya başlandı."

Açıklamada, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgilerin KGM'nin "www.kgm.gov.tr" internet adresinde de yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulduğu bildirildi.

AA

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