Kayıt paraları okullarda eşitsizliğe yol açıyor

Millî Eğitim Bakanlığı’na ayrılan ödeneğin Türkiye’deki devlet okullarına yeterli gelmemesi sebebiyle okul içinde fotokopi, servis, kağıt, karne parası gibi farklı gelir kaynakları oluşturuluyor. Bunların dışında ‘kayıt’ ya da ‘bağış’ adı altında bazı okullarda 50 lira bile toplanmazken bazı okullarda 10 binlere dayanan rakamlar isteniyor.

İddialara göre bazı veliler, araya siyasetçileri de sokarak tercih ettikleri okula çocuklarını kayıt ettirmek için uğraşıyor. Duvar’ın haberine göre Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, okul içinde para toplamanın ve gelir oluşturma süreçlerinin okullar arasındaki eşitsizliği arttırdığını söyledi.

Velilerin yükü arttırıldı

Özel okullara finansman sağlanması için kamusal eğitimde nitelik kaybının olacağına dikkat çeken Kurul, “Eğitimde özelleştirme başladığında devlet okullarındaki eğitimin niteliği yavaş yavaş ödenek ayırılmayarak düşürüldü. OECD ülkelerinde eğitimin giderleri yüzde 90 civarında devlet tarafından karşılanırken Türkiye’de bu oran, neredeyse yüzde 74’lere indi. Yüzde 26’lık kısım hane halkı tarafından karşılanıyor. Yani velilerin yükü gittikçe arttırıldı. Böylece veliler de bu sürece ‘eğitimden yararlandığı için katkı versin’ diyen bir anlayış hâkim olmaya başladı” diye konuştu. Anayasanın 42. Maddesi’nde geçen “İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” cümlesine değinen Kurul, “Okullarımızda velilerden kayıt ya da bağış adı altında gönüllüymüş gibi gözüken ama aslında bir zorunluluğa dönüşmüş olan para alışverişinin yasaya aykırı olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığı bunu biliyor, ama bu sürece göz yumuluyor” dedi.