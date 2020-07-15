Koronavirüs Boğaziçi’nde ders oldu

Koronavirüs salgını, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaz döneminde seçmeli ders oldu.

Çalışmalarını misafir akademisyen olarak ABD Columbia Üniversitesi’nde sürdüren Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin’in vereceği online ders kapsamında Koronavirüs salgınının dünya ekonomilerine etkileri bütün yönleriyle ele alınacak. Elgin, yaz döneminde yaklaşık yedi hafta sürecek “Contemporary Issues In Economic Policy” (Ekonomi Politikalarında Güncel Konular) dersinde Koronavirüs salgınının dünya ekonomilerine etkisini anlatacak. Elgin, 4 Ağustos’ta başlayarak 14 Eylül’de sona erecek derse ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Üniversitelerde öğrencilere anlattığımız derslerin önemli bir kısmı, olması gerektiği gibi, teorik düzlemde kalabiliyor. Bazen öğrenciler bu tip teorik derslerde güncelle bağ kurmakta zorlanabiliyor. Bu açıdan yeni dersimizin, içinde yaşadığımız dönemi ele alması nedeniyle öğrencilerimize ilginç geleceğine inanıyorum” diye konuşuyor. İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 619

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.