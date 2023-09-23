Korsan servise dikkat

Son zamanlarda akaryakıta gelen zamlarla birlikte korsan taşımacıların her yerde boy gösterdiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okulların açılması ile birlikte çocuklarımızın ulaşımının güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanması yeniden gündemde. Özellikle son zamanlarda akaryakıt zamları, yedek parça fiyatlarının artışı gibi sebeplerle piyasada korsan servis araçları artmaya başlıyor. Bu korsan servisler, haksız rekabetin yanı sıra, taşıma yapan araçların ve şoförlerin yetersizliği nedeni ile çocuklarımızın hayatını riske atmaktadır. Hem çocuklarımızı hem velileri hem de taşımacı esnafını mağdur eden korsan taşımacılığın önüne geçilmeli” dedi.

Okul servis araçlarının yerine getirmesi gereken zorunluluklar mutlaka denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken şu ikazlarda bulundu: “Geçmiş yıllarda yaşanan bazı olumsuz olayların tekrar cereyan etmemesi için denetimler çok önemli. Bunun için okul servis araçlarında olası kaza riskini veya olası bir kaza sonucu oluşabilecek hasarı en aza indirmek amacıyla gerekli tüm önemler alınmalıdır.” Ankara - Erhan Akkaya

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