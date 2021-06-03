KPSS ücretleri ateş pahası

Kamu kuruluşlarında görev almak isteyen memur adaylarının girdiği KPSS için işlemler 28 Mayıs tarihinde başladı.

Ancak sınav ücretleri adaylar için büyük yük. ÖSYM’nin her yıl gerçekleştirdiği Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) binlerce aday katılıyor. KPSS sınav ücretleri, KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ve başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte belli oldu.

ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2021 KPSS sınav ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi. KPSS Alan Bilgisi sınav ücreti ise 65 lira. Gazete Duvar’ın haberine göre, KPSS sınavına girecek binlerce aday arasında yer alan Muhammed Aydoğmuş, gireceği iki oturumun her biri için 90 lira ödeyecek. Aydoğmuş, sınav ücretlerinin yüksek olmasını artan enflasyona bağlı olduğunu düşünüyor. Sınavların maliyetinin adayların ödediği ücretten karşılandığını, sınava giren adayların ailesinin gelirine göre değiştiğini ancak adayların ailesinden destek almaması durumunda, sınav ücretlerinin adayların belini bükeceğini söylüyor.