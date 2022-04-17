Kriz diş hekimliği eğitimini de vurdu

Ekonomik krizin vurduğu alanlardan biri de diş hekimliği eğitimi oldu. Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, ekonomik krizle birlikte diş hekimliği öğrencilerinin artan sorunlarına anlatarak “Kurun yükseldiği güncel ekonomik tabloda, öğrenciler doğrudan dövize endeksli malzemeleri almakta zorlanıyor” dedi.

Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, diş hekimliği öğrencilerinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Cumhuriyet’e konuşan Gül, “Kurun yükseldiği güncel ekonomik tabloda, öğrenciler doğrudan dövize endeksli malzemeleri almakta zorlanıyor. Fakültelerin çoğu, öğrencilere bu malzemeleri sağlamazken sağlayanların verdikleri de yetersiz kalıyor. Öğrenciler bazen gereken tüm malzemeleri alamıyor ya da aldıklarını kısıtlı kullanıyor. Daha ucuz olan kalitesiz ürünlere yöneldiklerini de söylüyorlar” bilgisini paylaştı. Haber Merkezi

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