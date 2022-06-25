KYK kredisi alanlar pişman

KYK kredisi alan öğrenciler, geri ödemelerin enflasyon oranında artmasına tepkili. Aylık ödenen kredi miktarının okurken yetmediğini söyleyen öğrenciler, kredi aldığı için pişman.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun verdiği öğrenci kredisinden yararlanan öğrenciler, TÜİK tarafından yıllık enflasyonun yüzde 73,5 olarak açıklanmasıyla zor bir döneme girdi. gazeteduvar’ın haberine göre, aldıkları kredilerin geri ödemelerinde enflasyon oranında faizle karşılaşan öğrencilerin çoğu “Keşke almasaydım” diyor. İsmini vermek istemeyen mühendis “Keşke almasaydım” ifadelerini kullandı. 2019 yılı mezunu olan mühendis, 4 yılda 22 bin lira kredi aldı fakat 27 bin lira geri ödemesi gerekecek. Pandemide iki yıldır çalışmadığını, şimdi ise asgari ücret aldığını ifade eden mühendis, gelecek ay krediyi ödemeye başlayacak. Mühendis, “Aylık 600 lira geri ödemesi var. Benim en yüksek aldığım aylık kredi 500. Aldığım kredi miktarından daha fazlasını aylık geri ödeyeceğim” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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