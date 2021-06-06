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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı

06 Haziran 2021, Pazar 13:30
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tüm sınav merkezlerimizde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildiren Özer, sınav hazırlıklarının 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik yürütüldüğünü belirtti.

Sınavın iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı merkezde 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldığını ve sınavda yaklaşık 350 bin sınav görevlisinin görev yaptığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tüm sınav merkezlerimizde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı. Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor. Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü."

Sınav sürecine Bakanlığın ilgili tüm birimlerinin destek verdiğine işaret eden Özer, "Bu süreci başından itibaren titizlikle yürüten Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına özellikle şükranlarımı sunuyorum. 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Sınavda Kovid-19 tedbirleri alındı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.

Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması için kapı önlerindeki yığılmalar engellendi. Okul bahçesi ve koridorlarında maske takıldı. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunduğundan isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkardı.

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınması için planlama yapıldı.

Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

AA

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