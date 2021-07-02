LGS’ye girmeyen 205 bin çocuk nerede?

Ankara Milletvekili ve TBMM Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Yıldırım Kaya, LGS’ye başvuran 205 bin 338 sekizinci sınıf öğrencisinin sınava girmediğini belirterek, “Kayıp çocuklar nerede? Okula gidecek mi? Kimse bilmiyor. Çocuk gelin ve çocuk işçi sayısı patlayacak. TBMM’de komisyon kurulsun” dedi.

Salgın sebebiyle bu yıl MEB’ in merkezi sistemle adlarına sınav başvurusu yaptığı 1 milyon 243 bin 830 öğrenciden 205 bin 338’inin sınava girmedi. Sözcü’nün haberine göre, Yıldırım Kaya, “Soruların çalınması ve başarısız öğrencilerin sınava sokulmaması ile ilgili belgeleri bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verip, suç duyurusu yaptım. MEB’in cevaplaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdim. Sonuç alamadık. Şimdi de kayıp çocuk konusu çıktı” dedi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “8. sınıf öğrencisi 1 milyon 203 bin 830 öğrenci var. MEB onlar adına LGS’ye başvuru yaptı. Sınav sonuçları açıklandığında 2021 LGS’ye 1 milyon 38 bin bin 492 öğrenci girmiş. Zorunlu eğitim çağındaki 205 bin 338 öğrenci ortalıkta yok. Okul başarı puanı düşmesin’ diye Millî Eğitim mi engelledi? Okula gidecekler mi? Şimdi bu 205 bin çocuk çocuk nerede? Kimse bilmiyor.

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