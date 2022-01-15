"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

MEB'den 81 ilde değerlendirme sınavı

15 Ocak 2022, Cumartesi 13:37
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise öğrencilerine sunduğu ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliğini ölçmek amacıyla 81 ilde izleme ve değerlendirme sınavı yaptı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4,5 aydır yüz yüze eğitime devam edilirken, son 1,5 yılın öğrenme kayıplarını telafi etmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Bu amaçla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurs hizmeti sunan MEB, bu kursların verimliliğini ölçmek amacıyla 81 ilde ilk kez izleme ve değerlendirme sınavı uyguladı.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak değerlendirme sınavı, saat 10.00'da başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uygulamanın amacının, söz konusu kurslar aracılığıyla öğrencilerin elde ettikleri kazanımları ölçmek, bu konuda onlara geri bildirimde bulunmak ve kursların etkinliklerini artırmaya yönelik veriye dayalı bir altyapı oluşturmak olduğunu belirtti.

Uygulamanın önemine dikkati çeken Özer, şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze eğitim öğretime başlandı. Okullarımızın açılmasıyla beraber öğrencilerimizi özellikle önceki öğrenme kayıplarını telafi etmelerinde desteklemek amacıyla kademeli olarak ilk önce 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin, daha sonra sırasıyla 7, 11, 6 ve 10. sınıf öğrencilerinin faydalanması için okullarımızda destekleme, yetiştirme kurslarımızı hafta içi ve hafta sonu yüz yüze olacak şekilde ücretsiz açtık. Bu kurslarımızın mevcut durumuna ve verimliliğine ilişkin geri bildirim bizim için önemli. Bu bağlamda yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme ortak sınavı kapsamında, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya derslerinin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu."

Salgın koşullarından dolayı öğrencilerin kurs aldıkları tek bir dersin sınav uygulamasına katılacaklarını ve sınav süresinin 40 dakika olarak planlandığını belirten Özer, "Sonuçlar, yalnızca destekleme, yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermekte kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." bilgisini verdi.

"Uygulama ikinci dönemde de gerçekleştirilecek"

Geniş kapsamlı bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade eden Özer, 7, 8, 11 ve 12. sınıf düzeyinde kurslara katılan 201 bin öğrencinin örneklemde yer aldığını dile getirdi.

Özer, bununla birlikte ortaokul, imam hatip ortaokulu, yatılı bölge ortaokulu, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi gibi farklı okul türlerinin uygulama kapsamında bulunduğunu, böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edileceğini vurguladı.

Bakan Özer, uygulamanın ikinci dönemde de kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde, belirlenen derslerde gerçekleşeceğini bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Twitter, Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını kapattı

    Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

    ABD'de 24 eyaletteki hastaneler yüzde 80 doluluk oranını geçti

    İdlib'de sağlık sektörü çökme noktasında!

    Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’lerden İngiltere’ye 'Hamas' tepkisi

    MEB'den 81 ilde değerlendirme sınavı

    2021'de 11 bin 773 kişi hafızlık belgesi aldı

    'İsrail'in kendi talimatları kendi askerlerine darbe indirdi'

    Hollanda kısıtlamaları kademeli olarak kaldırıyor

    80 yaşındaki Filistinlinin İsrail tarafından öldürmesine bir tepki de ABD'den

    Tonga'da tsunami uyarısı yapıldı

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti

    Faizdeki artış durdurulamıyor

    Seçime girecek siyasi partiler belli oldu

    30 yılın emeği bu eserlerde

    Yıkıl(a)mayan son kale

    ABD'de Müslümanlara İsrail destekli casusluk

    İslam'ı kabul edişlerinin 1100. yılı

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evleri de mi kapatacaksınız?!
    Ahmet BATTAL

    Cemaatler özür bekliyor
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Enes’in katili kim?
    Cevher İLHAN

    Uyduruk ithamlarla “cemaatleri tasfiye operasyonu!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı
    Faruk ÇAKIR

    Hep hukuk, hep adalet
    Nurseda Yaşar

    Gerçek baskı ruhun nefes alamamasıdır
    Genel

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti
    Genel

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.