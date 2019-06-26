MEB mağdurlarından Cumhurbaşkanı’na çağrı: Sesimizi duyun

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl hiçbir gerekçe sunulmadan ertelenen rotasyonun mağdur ettiği MEB şube müdürleri, yaşadıkları ekonomik, ailevî, psikolojik sıkıntılar DOLAYISIYLA Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundular.

2013 yılında yayınlanan yönetmelik gereği yapılan atamaların ardından 3 yıl boyunca aralıksız uygulanan, geçtiğimiz yıl ve bu yıl hiçbir gerekçe sunulmadan ertelenen rotasyonun mağdur ettiği MEB şube müdürleri, ailevî, ekonomik ve psikolojik sıkıntılarla boğuşuyor. Müdürler, bir ayı aşkın bir süredir çeşitli toplumsal baskı grupları aracılığıyla hak arama faaliyetine giriştiler. Daha evvel de Millî Eğitim Bakanı dâhil birçok yetkiliye seslenen şube müdürleri bir cevap alamayınca çareyi Cumhurbaşkanı’na seslenmekte buldular.

Hem vicdanları, hem adalet duygusunu zedeliyor

2014-2017 yılları arasında düzenli bir şekilde uygulanan rotasyonun 2 senedir erteleniyor olmasına tepki gösteren şube müdürleri Cumhurbaşkanı’na şöyle seslendi: “Şu an itibariyle rotasyon mağduru şube müdürlerinin aile bütünlüğü bozulmuş, sosyal ekonomik düzenleri alt üst olmuş durumdadır. Bu yıl gerçekleşen Rotasyon ertelemesi ile ilgili görüştüğümüz kişi ve kuruluşlar 23 Haziran İstanbul seçimleri nedeni ile bu ertelemenin gerçekleştiğini ifade etmişlerdi. İstanbul’da rotasyona tabiî şube müdürü sayısı çok az olduğu için biz buna bir anlam veremedik. Hatta basında yer alan haberlerimizde bu hususta siyasî iradenin yanlış yönlendirildiğini, rotasyonun uygulanmasından ziyade ertelenmesinin çok daha büyük mağduriyetler oluşturacağını ifade etmiştik. Çünkü kuralları baştan koyulmuş ve daha sonra belli çıkar odakları yüzünden uygulanmamaya zorlanmış bir mevzuattan bahsediyoruz. Bu hem vicdanları, hem de adalet duygusunu zedelemektedir. Şimdi şöyle dönüp baktığımızda gördük ki mağdur oluşturmayalım düşüncesinden çok menfaat odaklarının talepleri dikkate alınınca niyet hayr olsa bile sonuç şer olmakta.”

Bir cümlelik açıklamayı çok gördüler

Kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadan mağdur edildiklerini ifade eden şube müdürleri, “Rotasyon ertelemesi, MEB resmî internet sitesinde yer alan ve hiçbir gerekçenin yer almadığı 2-3 satırlık bir duyuru ile gerçekleşmiştir. Süreç içerisinde bizi bir duyuru ile mağdur edenler bize bir cümlelik bir açıklamayı çok görmüşlerdir. Göreve atanmadan önce; “Bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yaparız” cümlesini kurarken çok cesur olup sıra yer değişikliğine gelince oyunbozanlık yapan bir avuç arkadaşımızın belirli kişi ve kurumlara ulaşarak, bunları etkileyerek, seçim var mağdur oluruz edebiyatı içerisinde yaptıkları yönlendirme çabaları olduğunu biliyoruz” dedi.

‘Yukarısının talimatı bir şey diyemiyoruz’

Uygulamanın metropollerde çalışan şube müdürlerine yaradığını ifade eden MEB şube müdürleri, “Bu uygulama ile metropollerde rahat koşullarda çalışan üç beş şube müdürünün gönlünü hoş etmek ve dolayısıyla bizi mağdur etmek sonucuna ulaşılıyorsa bu mağduriyetimizi siz en üst makama arz ediyoruz. Şimdi birileri diyecekler ki; ‘’ Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu yoğun işleri arasında sizi mi dinleyecek, yaptığınız işe bakın.” Bizler şuna inanıyoruz, ‘Dicle kenarında bir kurt bir koyunu kapsa adlı Ömer’den sorulur’ düşüncesinin sorumluluğu gereği size arz edelim dedik. Derdimiz sizi meşgul etmek, yormak ya da başka bir şey değildir. Ancak şunu bilmenizi istiyoruz ki taşrada yapılan her olumsuz uygulama neticesinde ilgililer tarafından hep aynı cümle kurulmakta; ‘Yukarısının talimatı bir şey diyemiyoruz’”

İstanbul - Yeni Asya