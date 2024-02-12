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13 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Mülakat eziyeti devam ediyor

12 Şubat 2024, Pazartesi 23:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “mülakat kaldırılacak” vaadine karşı mülakatlar can yakmaya devam etti. Aile Bakanlığı’nda 45 personelin, başarılı olsa da atamaları halen yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında aralarında müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarının da bulunduğu toplam bin 200 kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirdi. Binlerce personelin başvuru yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınav 24 Eylül 2022’de yapılırken sınavda başarılı olan adaylar mülakata alındı.

BirGün’ün haberine göre 2023’ün mayıs ayının başında açıklanması beklenen mülakat sonuçları, seçim sonrasına bırakılarak 29 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanması ile yazılı sınavda 80 ve üstü puan alan onlarca adayın düşük mülakat puanlarıyla elendiği ortaya çıktı. Yüksek yazılı sınav puanına karşın mülakat ile saf dışı bırakılan adaylar, sonuçlara itiraz etti. İtirazları kabul edilen adaylar, yeniden mülakata sokuldu. Mülakatları tekrarlanan 45 personel, bu kez mülakatlarda başarılı oldu. Ancak kriz burada da son bulmadı. Mülakatı kazanan adayların atamalarının halen yapılmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi

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