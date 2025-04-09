Mülâkat mağdurları: Bu zulme son verin

“Mülâkat mağduru” öğretmen adayları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yaptı.

Grup adına konuşan Sevgi Süle, “Bin 611 öğretmenin emeğiyle elde ettiği başarıyı skandal bir mülâkatla yok edenler, sürecin başından beri bizi davaya yönlendirip bu adaletsizliğin davalarla kısa sürede çözüleceğini söyledi. Ancak 155 gündür ne ortada böyle bir gerçek ne de böyle bir mahkeme kararı var. Sormak istiyoruz: Yüreği yanan insanlara yeniden hayal kırıklığı yaşatmak zulüm değil de nedir” diye konuştu. “Mülâkat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle” Türkiye’nin birçok ilinden Ankara’ya gelerek adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adaylarının, MEB önündeki nöbetleri sürüyor. Öğretmen adayları, “Algı değil hakikat, adaletsiz mülâkat” pankartı açıp, “Adalet dediniz kul hakkına girdiniz”, “Mülakatçı bakan Yusuf Tekin istifa” sloganı attılar.

Ankara - anka