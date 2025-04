Onlar Cennet'e gidiyor

Sor Bakalım

Zeynep Sude Eke kardeşimiz soruyor: “Filistin’deki çocuklara çok üzülüyoruz. Allah onları bombalardan neden korumuyor?”

Sevgili arkadaşlar, Zeynep kardeşimizin sorusu gibi Filistin’deki çocuklarla ilgili soruları olan çok arkadaşımız oluyor. "Onların durumuna üzülüyoruz, onlar da mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşasın istiyoruz" diyorsunuz. Ancak, her şeyi bilen ve gören Allah, bizim bilmediklerimizi biliyor. Bizler olayların iç yüzünü göremediğimizden, onların hâline bakıp çok üzülüyoruz. Ancak Allah, kötülük yapan zalimlerin cezasını mutlaka verecektir. Kötülerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Onların yeri Cehennemdir. Vefat eden çocuklar ise şehit olarak Cennete gidiyor, sonsuz bir hayata kavuşuyorlar. Cennet bahçelerinde gezip dolaşıyorlar. Biz bunları Kur’ân’dan ve Peygamber Efendimizin (asm) bize anlattıklarından öğreniyoruz. Elbette Allah’ın gücü her şeye yeter. Savaşları durdurmaya, kötü insanlara engel olmaya da gücü yeter. Ama bu dünyada imtihanda olduğumuz için, Allah insanları serbest bırakmış. Bu demek değil ki, yapılan kötülük ve haksızlıkları hiç görmüyor ve ilgilenmiyor. Hâşâ, elbette O her şeyi görüyor. Her şey O’nun kayıt ve kontrolü altındadır. Çok küçük bir suç da olsa cezasız kalmayacak, yine çok küçük bir iyilik de olsa karşılığında ödülü olacaktır. Allah tam bir adalet sahibidir.

Biz imanlı insanlar olarak, Allah’ın şefkatinin bizim şefkatimizin çok ama çok üstünde olduğunu bilmeliyiz. Bizim küçücük şefkatimiz, Allah’ın şefkatinin yanında, okyanusta damlacık gibidir. Dünyada masumlara yapılan kötülükler, bizim Allah’a olan güvenimizi sorgulamamalıdır. Eğer Allah kötü insanlara engel olsaydı, iyi insanları da sürekli korusaydı imtihanın bir anlamı olur muydu? O zaman kötülük yapanlar çok korkar ve onlar da Allah’a inanırdı. Bir daha asla kimseye zarar veremezlerdi. Ama o zaman da imtihan sırrı ortadan kalkardı.

ONLARA EN BÜYÜK YARDIM “DUA”

Gazze’deki kardeşlerimiz ve dünyanın her yerindeki zor durumda olan çocuklar için bizim yapabileceğimiz en önemli yardım, dualarımızdır. Kötülerin bombaları varsa, bizim de onların bombalarından daha hızlı ulaşan ve anında yardıma giden dualarımız var. En büyük silâh duadır. Dua her şeyi değiştirebilir. Siz yeter ki tüm kalbinizle, samimî olarak dua edin. Hatta bu dualarınızı yazıp bize de gönderin. Sayfamızda paylaşalım. Böylece dualarınızı okuyan her arkadaşımız da dua edip “amin” demiş olur. Çocukların duaları daha makbuldür. Öyleyse haydi çocuklar, Filistin için minik eller duaya.