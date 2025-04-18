Hafızlık Yarışması Türkiye finali Erzurum’da yapıldı

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları arasında düzenlenen “Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması”nın Türkiye finali, Erzurum’da yapıldı.

Atatürk Üniversitesindeki Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen finale katılan 16 ilin bölge birincisi öğrencileri, Kur’ân-ı Kerîm’i en güzel şekilde okumak için yarıştı. Vali Mustafa Çiftçi şöyle konuştu: “Kur’ân’ın bir harfinin bile değişmeden günümüze kadar gelmesi, Kur’ân’ın bir mu’cize olmasının sonucu olarak hafızlar tarafından ezberlenmesi önemlidir. Hafız olmak ömür boyu çalışmayı, çabalamayı, emaneti muhafaza etmeyi gerektiriyor. Onun için daha zor bir sorumlulukları var. Hafız olmak, sorumluluğu beraberinde getiriyor. Kur’ân’ın manasını öğrenmek de bu sorumluluğun gerekliliğini ortaya çıkarıyor”