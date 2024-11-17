Mülakat mağduru öğretmenler TBMM’de

TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ederken, mülakat mağduru öğretmenler Meclis bahçesinde mağduriyetlerini dile getirdi.

Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı

KPSS’de yüksek puan almasına karşın mülakatta elendiğini söyleyen Özkan Özdemir, “Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, telefonda görüşürken ‘Bazı komisyonlarımız cömert, bazı komisyonlarımız cimri davranmış. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz’ dedi. Kendi içinizde kabul ediyorsunuz. Neden bunu yüzümüze haykırmıyorsunuz? 5 bin insanın kul hakkına giriyorsunuz, nasıl yatacaksınız? Nasıl rahat edeceksiniz? Sırf isimlerinin yanına bir gölge düşmesin diye 5 bin insanın hakkına girildi” iddiasında bulundu.

Öğretmen Sevgi Süre “Sizin sisteminizde mücadele edip sizin dediğiniz gibi hazırlandık. Yine olmadı. Ne yapmamızı istiyorlar? Bizden ne istiyorlar” ifadelerini kullandı. Mülakatlarda, girdikleri illere bağlı olarak puanların değiştiğini ve haksızlık yapıldığını öne süren öğretmenler gözyaşları içinde duruma isyan ederken “Bakana inandık, 2024’te sınava girmedik, şimdi elendik, Bakana güvenemeyeceksek kime güveneceğiz” şeklinde konuştu.

Ankara - Anka