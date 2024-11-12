Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı

‘’Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet’’ sonucunda adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

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Bakanlık önünde bir süre oturma eylemi yapan öğretmen adayları daha sonra dağıldı. Yaşadıkları haksızlıkları anlatan Alpay isimli bir öğretmen “Bakan beye sesleniyoruz: Mülakatınızın adil olmadığını en iyi siz biliyorsunuz, bu yanlıştan dönün, binlerce öğretmeni kıyıma uğratmayın, zulmetmeyin. Gerçekten hak eden öğretmenlerin görev başında olmasını istiyorsanız bunun tek bir formülü var: Mülâkatı iptal edin, KPSS başarı sırasına göre atamaları yapın. Bunu yaparsanız öğretmenlerin hakkını, emeğini teslim etmiş olacaksınız” dedi.

Fen Bilimleri öğretmen adayı Ebru ise “Artık dayanamıyoruz, ailelerimiz dayanamıyor. Hakkımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Mağduriyet yaşayan bir öğretmenin annesi ise “Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum, anneler olarak bizler bir senedir çok mağduruz. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum. Çok üzgünüz” dedi.

Ankara - Anka